Eis a nossa Feira

Aí está de novo à porta a Feira do Ribatejo, que volta sempre, aprimorando-se em cada ano e renascendo mais bonita. Como mostra regional, simboliza nas tradições a gente que somos; como uma dádiva do Ribatejo para o mundo, é uma montra da identidade ribatejana. Depois, alargada num contexto de múltiplas temáticas, reveste-se num todo mais universalista, indo ao encontro das novas tendências de mercado: os produtos alimentares, a agricultura, o vinho e o azeite, a criação de gado e as raças autóctones. Uma enorme exposição de maquinaria, que vai ao encontro do universo agrícola e da complementaridade rural, procura satisfazer o mosaico empresarial, dos mais conservadores aos mais empreendedores. Na Feira, o campo vem à cidade: pelo folclore, pela campinagem, pelo manusear dos cavalos, dos touros e dos cabrestos… E, nas largadas de touros, que muitos teimam em chamar de picarias, “na melodia dos seus chocalhos e na harmonia da sua cor, o Ribatejo é um grito de felicidade incontida no corpo da nação”, como escreveu Miguel Torga. A nossa Feira cheira ao bairro, à charneca e à lezíria, entronca nas serras de Aire e dos Candeeiros, assenta num imenso prado de aluvião, delimita-se no tojo, na carqueja e no sobreiral, já o Alentejo se avizinha. Da terra húmida, por onde corre o Alviela, o Almonda e o Tejo, daquelas entranhas ricas, tanto nos chega a couve para as migas, como o trigo para o pão, ou o azeite para molhar a broa. E tudo isto e muito mais há na Feira: “o harmónio tocou, o foguete explodiu no ar, a lezíria acordou, o fandango vai começar… Amanhece, cheira a terra e a gado também!”, assim recitou João Villaret. Entretanto, para se degustar, há uma gastronomia diversificada; sem se sair do terrado do certame, espalhados por aqueles hectares do CNEMA, diversos restaurantes e tasquinhas vendem e cozinham produtos regionais. Finalmente, para os mais jovens, a música e os cantores da atualidade preencherão as noites dos seus encantos. Vir à Feira, passear por Santarém e sentir o Ribatejo, acreditem, é uma proposta de vida!

Arnaldo Vasques