Ténis – 90 tenistas de 20 países no Ladies Open de Santarém

Cristina Bucsa foi a grande vencedora do torneio internacional Ladies Open – Magnesium Ok, organizado pelo Clube de Ténis de Santarém.

A tenista espanhola de origem moldava Cristina Bucsa, quinta cabeça de série, venceu a final do Santarém Ladies Open – Magnesium OK, no passado dia 28, ao bater a tenista russa Valeria Savinykh, terceira cabeça de série, pelos parciais de 6-4/6-4 numa final que durou cerca de 2 horas.

O resultado traduz o equilíbrio e a emoção que se viveu no Clube de Ténis de Santarém, com excelentes jogadas de ténis de ambas as jogadoras.

Iniciativa do Clube de Ténis de Santarém, esta prova trouxe algumas das melhores tenistas internacionais e poprtuguesas da atualidade que pretendem ganhar pontos ATP para subir no ranking mundial. Entre as atletas nacionais, destacaram-se as prwenças da campeã nacional Maria João Koeler, Inês Murta, Cláudia Gaspar, Lúcia Quitério, Francisca Jorge.

Durante mais de uma semana, os Campos do Clube de Ténis de Santarém receberam cerca de 90 jogadoras de 20 Países, o maior torneio internacional até agora realizado na cidade.

Assistiram a esta final o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa e a vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Santarém, Inês Barroso, que entregaram os prémios às vencedoras.

Segundo o presidente do Clube de Ténis de Santarém, “este evento só foi possível graças ao patrocínio da Magnesium OK e com o contributo da Federação Portuguesa de Ténis, na facilitação dos meios técnicos exigidos para o evento. A colaboração e apoio da Câmara Municipal de Santarém foi também essencial para a realização do evento”.