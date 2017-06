Tejá sobreviveu ao “Pesadelo”

Meia cidade sofreu um choque ao ver as imagens do “Pesadelo na Cozinha” do restaurante Tejá, nas Portas do Sol, em Santarém. O empresário Carlos Henriques, do grupo El Galego, arriscou expor-se ao “Pesadelo” e teve de sofrer aquelas cenas “dramáticas e chocantes”, truques que sempre apimentam este programa, para fazer subir as audiências. O programa foi gravado em novembro, e – como sabem todos os que o viram até ao fim – o “Pesadelo” acabou com uma festa da reabertura do restaurante, para a qual foram convidadas individualidades da cidade e que teve como convidado especial o mais internacional dos chefs portugueses, Vítor Sobral. No final, Carlos Henriques só lamenta não ter conseguido ainda atrair um chef para este restaurante. A carta, essa, foi renovada, e o que tem mais saída é o costeletão, mas há muitos mais acepipes na oferta.