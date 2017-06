Santarém – Alunos da Escola Ginestal Machado animam mercado municipal

Os alunos das Artes Visuais da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado em Santarém vão apresentar os seus trabalhos nas bancas vazias do Mercado Municipal de Santarém, nas manhãs dos dias 2 e 3 de junho de 2017.

As turmas do 12.º ano vão também apresentar os trabalhos realizados no seguimento da atividade de rua, realizada no centro da cidade de Santarém, no Dia da Mulher.

O evento vai contar também com a participação dos alunos do CP de Artes do Espetáculo que vão fazer a ligação com a atividade de rua.