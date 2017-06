Rui Barreiro, candidato do PS à Câmara de Santarém – É preciso tirar Santarém deste marasmo

Nesta entrevista, Rui Barreiro explica por que razão regressa como candidato à Câmara de que foi presidente há 12 anos. Diz que é preciso tirar a cidade e concelho “deste marasmo em que definha”, e que é preciso “dar futuro aos nossos jovens”. Diz-se mais experiente e capaz de imprimir um novo rumo para Santarém.

Deixou de ser presidente de Câmara há 12 anos, o que é que tem feito nestes anos?

Muita coisa. Do ponto de vista académico, terminei o meu mestrado, fiz uma pós graduação, iniciei o doutoramento, enfim, tentei valorizar-me… E ao mesmo tempo tive muitas outras atividades… Sou funcionário público, engenheiro especialista na área da segurança alimentar, e trabalho na IGAMAOT, organismo tutelado pelos ministérios do Ambiente e da Agricultura. Mas nunca me afastei da atividade política, passei entretanto também pelo Governo, como secretário de Estado, no último em que foi primeiro-ministro José Sócrates. A experiência governativa foi importante, deu-me outra visão dos problemas… Em síntese, foram estas atividades que desenvolvi desde que saí da Câmara, mas é preciso dizer que depois de deixar a presidência da Câmara cumpri como vereador o mandato em que perdi por achar que tinha esse compromisso com os eleitores. Significa que deixei o contato com a vida autárquica direta não há 12 anos mas há menos. Sou scalabitano e gosto muito da minha terra, moro cá e por isso nunca deixei de me preocupar com aquilo que cá se passa…

Que impulso é o que levou a querer recandidatar-se de novo à presidência da câmara?

Um impulso de cidadania. Julgo que todos nós temos a responsabilidade, enquanto cidadãos, de tentar contribuir para o desenvolvimento da nossa terra… A decisão política de voltar a estas lides prende-se com o facto de considerar que atualmente a Câmara não dá a resposta que os cidadãos reclamam e a cidade e o concelho precisam. Aquilo que vemos é os indicadores mais importantes do desenvolvimento não estarem a ser aquilo que deviam e podiam ser se tivéssemos um executivo municipal mais atuante. Foi basicamente isso que me levou a aceitar este desafio, um desafio difícil mas motivador. Creio que sou a alternativa positiva e mais favorável ao desenvolvimento de Santarém.

E na sua opinião o que é que falta a Santarém?

Infelizmente, muita coisa. Santarém neste momento deveria de estar a florescer, tal e qual como o país está a recuperar da intervenção da Tróica. Temos todos os ingredientes necessários para estarmos numa senda de desenvolvimento, estamos próximos da capital do país, temos um rio, temos natureza, temos património construído e portanto temos capacidade de atração turística. Se estes ingredientes, só por si, fossem bem cozinhados – passo o termo gastronómico – dariam de certeza absoluta uma Santarém diferente, uma Santarém que fixasse mais gente, mais casais jovens, mais empresas, maior riqueza. Mas aquilo que hoje vemos não é nada disso, vemos Santarém a perder população, a perder empresas (algumas de referência, como a Unicer e a Rical) e a não conseguir atrair novos investimentos. Por outro lado, também do ponto vista cultural não demos ainda os passos essenciais para desenvolvermos o potencial que temos…

Acha então que Santarém está a definhar?

Está claramente a definhar. Veja-se a questão das barreiras de Santarém, a estrada nacional está cortada e o que é que aconteceu? Nada! Não é admissível que tenhamos uma das estradas que liga Santarém ao sul do distrito cortada há 3 anos. E esse é apenas um exemplo de como os problemas têm vindo a ser empurrados com a barriga, e continuam por resolver. O mesmo se passa com o Jardim da Liberdade onde a Câmara tem também encerrados há quase três anos e a degradarem-se os espaços comerciais de que é proprietária, ou o desleixo e a degradação a que deixou chegar os blocos de apartamentos dos oficiais da antiga EPC… Não se resolvem os problemas, nem acontece nada de novo, mesmo a projectada alteração ao traçado da linha do norte acabou por ficar no tinteiro. Recordo que no breve período em que durou a minha presidência da Câmara conseguimos ser recordistas no país em investimentos comparticipados por fundos comunitários destinados às autarquia. A frustração agora é ver ainda tanta coisa por fazer, e, sobretudo, que nada está a acontecer… Assim como o desleixo, este desleixo que está bem visível na manchete da última edição do vosso jornal, a Câmara encomendou uma estátua, pagou-a, e seis anos depois continua no atelier do escultor, que acaba de falecer, ainda à espera que a vão buscar, pelos vistos está difícil arranjar transporte…

É essa a avaliação que faz da actual presidência da Câmara?

Sim, uma avaliação globalmente negativa. É uma gestão municipal sem rumo, sem visão, sem estratégia… Enfim, é uma gestão conformada com o marasmo. E o problema maior é a liderança, ou melhor, a falta de liderança deste executivo municipal. Ao contrário do que alguns possam julgar, a presidência da Câmara não é apenas um cargo de representação… Não é de um presidente simpático e frequentador de festas e romarias, que parece ser o melhor atributo do actual presidente, que Santarém precisa. O que Santarém precisa é de alguém à frente da autarquia capaz de promover e de atrair o investimento, de favorecer a criação de riqueza e emprego, para assim podermos oferecer um futuro aos nossos jovens. De alguém que esteja próximo dos cidadãos, mas que saiba ver e ouvir e estudar a sério os problemas, para os enfrentar e resolver. É isso que me move nesta candidatura.

Que qualidades deve ter então um presidente da câmara?

São as pessoas que fazem acontecer a mudança, e eu acho que há alguns aspetos essenciais: primeiro, ter uma visão clara do que pretende para o desenvolvimento da sua terra, porque se tiver uma visão clara, irá conseguir mobilizar-se a si, mobilizar os outros, políticos e técnicos, e mobilizar os meios necessários, financeiros e outros, para atingir os objetivos definidos; deve ter uma outra caraterística que é a persistência, o não andar ao sabor do vento nem aos ziguezagues, que é o pior de tudo numa liderança; e claro, é preciso ser diligente e trabalhador, saber ler os dossiers e conseguir estabelecer uma boa relação com a administração central – hoje, como no passado, o desenvolvimento dos municípios passa pela sua capacidade intrínseca, mas também pela sua capacidade de influenciar decisões que são tomadas no Terreiro do Paço, nos ministérios, enfim, noutros locais, o que notoriamente não tem acontecido nestes últimos anos.

Aliás, a questão da Escola Prática de Cavalaria e do Presídio são dois exemplos daquilo que já deveria estar resolvido com a administração central e ainda não estão. Veja há quantos anos foi feito o acordo da transferência formal destes espaços para o município, há quantos anos está o município a utilizar e a dispor daqueles espaços e até hoje, que se saiba, ainda não houve um pagamento. É preciso fazer investimentos de recuperação, nomeadamente no restauro urgente da cúpula do Presídio que está a degradar-se e a Câmara ainda nem sequer o pagou. Este deixa andar paga-se caro mais tarde… O mesmo se passa com a adiada reabilitação urbana do centro histórico de Santarém, onde há cada vez menos moradores e o que resta do comércio e serviços a sofrerem dificuldades no seu negócio muito por causa deste desleixo da Câmara. Isto apesar de termos o IMI muito elevado, imposição decorrente da situação financeira em que esta gestão do PSD colocou a Câmara.

A equipa autárquica é importante?

As equipas são sempre importantes, mas a liderança é fundamental. Ninguém faz nada sozinho, é preciso termos essa noção, mas do ponto de vista da atividade de uma Câmara a função do presidente é determinante. E claro que a equipa que constitui o executivo não é apenas a do partido maioritário, devem ser envolvidos na governação da autarquia todos os vereadores eleitos. A partilha de informação é essencial para que possamos tomar boas decisões. Em Santarém, infelizmente, não há o hábito da gestão pluripartidária, perdeu-se há muitos anos. É isso que eu também gostaria de poder contrariar.

Mais partilha prévia de informação para que não suceda o que ainda há pouco tempo sucedeu com o triste episódio do Hospital da Luz, que é um exemplo de um investimento importante para o concelho e que foi muito mal tratado, uma vez que não houve sequer partilha de informação antecipada com os vereadores, não houve o esclarecimento de dúvidas e insistiu-se na votação a pretexto da urgência da decisão. Já passaram quase quatro meses desde que esse episódio aconteceu, em que os vereadores da oposição se viram forçados a suprir pelo voto as incapacidades de quem está a gerir a câmara…

O PS está representado na Câmara por 4 vereadores, como é que avalia o seu desempenho?

No essencial, entendo que os vereadores têm cumprido cabalmente a sua missão. Enquanto presidente da Comissão Política Concelhia do PS tenho tentado manter uma relação de ligação política ativa com os vereadores. Há aspetos que, eventualmente, se eu estivesse na Câmara faria diferente, por exemplo acho que os vereadores deviam ter aceite pelouros no início do mandato, deviam ter exigido até participar mais ativamente nas decisões das administrações das duas empresas municipais, a Viver Santarém e as Águas de Santarém, uma vez que o PSD não tem maioria e portanto tinham condições para impor, e até impuseram na Viver Santarém um metodologia que é mais favorável aos interesses do Município do que aquela que o PSD queria, é preciso lembrar isso, que acabou por poupar na despesa da autarquia. Julgo que os aspetos essenciais, nomeadamente os chumbos mais controversos que aconteceram e que passaram para a opinião pública, só foram decisões tomadas por quem tem consciência da importância do desempenho das suas funções na Câmara.

BI:

Ribatejano, natural da freguesia do Vale de Santarém, Rui Pedro Barreiro tem 51 anos, é casado, tem dois filhos e reside em Santarém. É licenciado em engenharia zootécnica, mestre em economia agrária e sociologia rural e concluiu a parte escolar do doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável. Profissionalmente é técnico superior do Ministério da Agricultura e trabalha na IGAMAOT, como engenheiro especialista na área da segurança alimentar. No exercício de funções políticas já foi vereador e presidente da Câmara de Santarém, que liderou de 2002 a 2005, Foi secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do XVIII Governo Constitucional, director-geral do Desenvolvimento Rural, director regional da Agricultura do Alentejo, e gestor do Programa RURIS. Leccionou também na Universidade Lusófona e no Instituto Politécnico de Santarém, como professor convidado e foi monitor na Universidade de Évora, onde se licenciou. Como engenheiro, é actualmente o delegado da Ordem dos Engenheiros no distrito de Santarém, e ainda mesário na direcção da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. E como ele próprio gosta de referir, é Leão de signo e de clube, tendo mesmo chegado a estar ligado a anterior direcção do Sporting.