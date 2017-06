Polémica – Câmara de Santarém compra 5.000 euros de bilhetes para touradas

A Câmara Municipal de Santarém vai conceder um apoio financeiro de 5 mil euros para a compra de bilhetes das corridas de toiros a realizar-se na Monumental Celestino Graça nos dias 10 e 17 de Junho, durante a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. Segundo o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves os bilhetes adquiridos pelo município serão entregues às juntas de freguesia, que depois os distribuirão. “É o que temos feito sempre em todas as corridas de toiros”, disse na última reunião de câmara o presidente Ricardo Gonçalves, justificando este apoio às responsabilidades que a Câmara de Santarém assumiu como membro da Associação de Municípios com Atividade Taurina. O presidente da Câmara foi questionado na sessão do executivo municipal pelo vereador da CDU, Francisco Madeira Lopes, que falou em rumores sobre um apoio municipal muito mais elevado, através da empresa Águas de Santarém, apoio esse que o presidente desmentiu.