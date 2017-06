O mistério dos fósforos queimados, por Ellery Queen

Em certos areópagos onde se reúnem os sumo-sacerdotes da literatura de crime e mistério, um dos debates habituais da confraria é saber quais são os nomes literários dos irmãos que estão condenados à posteridade. Para surpresa de muitos, Ellery Queen é quase sempre o primeiro nome escolhido, considera-se que preenche todos os requisitos para obter a posição cimeira: sempre dominou com a maior das mestrias o romance-problema, e levou-o à categoria de cânone, durante décadas; introduziu um processo arquitetural tanto no romance como no conto em que a decifração de um enigma exige duas vertentes: observação e dedução, em que o desfecho final tem vários tipos de clímax – pode haver a reunião de todos os envolvidos do problema ou a confissão sumária do criminoso durante um frente a frente com o detetive, e depois a sua prisão. Dada a originalidade de Ellery Queen ser apresentado como escritor de romances policiais, estas obras têm o sopro de ser um romance dentro de um romance, o que introduz um sopro de leveza, por um lado, e uma forma de selo de garantia e genuinidade, por outro lado.

Ellery Queen é pseudónimo de dois primos, Daniel Nathan e Manfred B. Lee, vinham da publicidade, gostavam de Sherlock Holmes e em 1929 escreveram o seu primeiro romance onde já surge o detetive Ellery Queen, ele próprio escritor de romances policiais, formado em Harvard, vivendo em casa com o seu pai, o inspetor Queen. Em 1936, Ellery aparece com o descobridor da poderosíssima trama de O Mistério dos Fósforos Queimados, agora publicado pela Porto Editora, 2016. E que mistério! O homem conhecido como Joseph Kent Gimball era uma figura que se movia na alta-roda nova-iorquina, de quem se tinha as melhores referências, dentro das suas atividades mundanas, uma delas era de se passear com a sua elegante mulher nas ruas de Manhattan. O homem conhecido como Joe Wilson poderia muito bem ser apresentado como o epítome da classe média americana, com a sua casa modesta, mulher, cão e relvado para cortar ao fim de semana, num qualquer subúrbio de Filadélfia. Ninguém podia imaginar que o destino destes dois homens se poderia cruzar – não fora o caso de os dois habitarem a mesma pessoa. É Joe Wilson quem aparece assassinado, tudo começa quando em Trenton, exatamente nesse dia Ellery encontra-se com o seu velho amigo William Angell, trocam impressões efusivas, William tem pressa para se encontrar num local, para ele desconhecido, com Joe, seu cunhado, este pediu uma reunião de urgência. Vai encontrar o cunhado moribundo, sabe que vai morrer e falha-lhe numa mulher que tinha um velo pesado no rosto. Ellery vai intervir, bisbilhota aquele estranhíssimo antro, encontra-se um punhal com uma ponta de cortiça queimada e vários fósforos queimados no prato. A família Gimball é convocada, todos se mostram confusos com aquele assassinato de um homem que não fazia mal a ninguém e que mais a mais tinha um seguro de vida no valor de um milhão de dólares.

Hipóteses fortuitas levam Lucy Wilson, a mulher de Joe, ao banco dos réus. Sobre ela impendem provas que a viúva não sabe contrariar, caso do seu automóvel que aparece altamente danificado perto de casa e que vestígios de lama do local do crime. Dera-se entretanto o confronto entre as viúvas, uma julgava que o marido era vendedor ambulante, outra aceitava perfeitamente que o marido passasse uns dias da semana sozinho, num local em que ninguém o podia visitar. Guardavam deles a mesma imagem: um homem que não tinha vícios, não fumava, não jogava nem se drogava.

As investigações prosseguem, e são comprometedoras para alguns dos membros da família e amigos. Temos uma família de ricaços onde o sogro de Joseph Gimball detestava a falta de qualidades do genro, o morto era casado com uma senhora mais velha, percebeu-se à légua que também não era alvo de muitas estimas, onde ele era feliz era com a sua mulher Lucy. E pouco antes de morrer altera o testamento a favor dela. Não sabia, mas estava a desencadear a sua sentença de morte.

É assim que flui um romance-problema, entrechocam-se opiniões, fazem-se entrevistas, percebe-se que aqueles EUA estão a sair da grande crise de 1929, há curiosas expressões datadas, como dizer que aquele indivíduo tem um ar dispéptico, hoje completamente fora de moda. Há a enteada de Joseph Gimball que sabe que aconteceu qualquer coisa de muito estranho naquele local do crime mas teme fazer a confissão, não quer pôr ninguém da família em risco.

Não esqueçamos que tudo se passa em 1936, pela primeira vez na história de literatura de crime e mistério um julgamento torna-se no ponto fulcral da obra, Erle Stanley Gardner está a dar os seus primeiros passos no género literário, tudo parece bem encaminho para Lucy Wilson, a ré, a defesa foi eloquente, o promotor público não tanto, mas veio a condenação de homicídio em segundo grau, é momento para Ellery Queen repor a verdade, reúne familiares e amigos e temos um portentoso desfecho final em que se percebe a forma luminosa como o detetive esclareceu o mistério dos fósforos queimados.

É um dos livros-ícone de Ellery Queen, não foi por acaso que surgiu como n.º 2 da Coleção Vampiro, há muitas décadas atrás, com uma capa espantosa de Cândido da Costa Pinto. Não percam esta saborosa leitura.