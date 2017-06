Mais Santarém integra listas do PS à autarquia

O movimento “Mais Santarém” está com a candidatura de Rui Barreiro à Câmara de Santarém, tendo oito elementos seus incluídos nas listas do Partido Socialista aos diferentes órgãos autárquicos. O anúncio foi feito em conferência conjunta, no dia 31 de maio, nas Portas do Sol.

Recorde-se que o “Mais Santarém” concorreu autonomamente nas últimas eleições autárquicas, em 2013, tendo conquistado um lugar na Assembleia Municipal e outro na Assembleia de Freguesia da cidade. Desta vez integra as listas do PS, e de acordo com as palavras de Francisco Mendes, porque é preciso concentrar votos para afastar a actual maioria da Câmara, “porque é o futuro da cidade e do concelho que está em causa”.

Anunciou depois os nomes que vão integrar as listas do PS. Entre os 27 efetivos para a Assembleia Municipal, figuram o próprio Francisco Mendes, José Magalhães, Fernanda Seixas Pires e Armando Rosa; e para a Assembleia da União de Freguesias da Cidade, os representantes do “Mais Santarém” são Paulo Melo, Isabel Cordeiro e Carlos Seixas Pires. Para a Câmara Municipal e tal como O Ribatejo já tinha avançado, surge o nome do historiador Jorge Custódio no 9º lugar da lista.

“A união faz a força”, foi ideia expressa tanto pelo Mais Santarém como pelo PS, sendo que este movimento de independentes tem assegurada a sua autonomia política e a dos membros que vier a eleger, conforme o próprio candidato socialista Rui Barreiro corroborou.

Francisco Mendes e Armando Rosa anunciaram ainda que o movimento político Mais Santarém irá brevemente formalizar-se como associação cívica, para uma intervenção pública de outro tipo e mais regular, nomeadamente com debates, conferências e outras iniciativas de índole política, social e cultural.