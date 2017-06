Futebol feminino – Ouriense desce de divisão cinco anos depois

Das equipas do mais alto escalão competitivo do futebol feminino em Portugal, o Ouriense foi a equipa que mais e melhores jogadoras perdeu para as novas equipas que vieram estrear o novo formato da Liga, agora expandida com clubes de recursos incomparáveis.

Curiosamente, a manutenção dependia de uma vitória em casa de uma dessas novas equipas, o Sporting de Braga, segundo classificado e finalista da Taça de Portugal, uma missão impossível. Ao intervalo as guerreiras de Ourém seguravam um marcador equilibrado, a perder por 1-0, mas na segunda parte o Braga marcou mais oito golos.

Nesta temporada em que o Sporting venceu o primeiro título da sua história, o Ouriense chega ao fim com oito vitórias, um empate e 17 derrotas em 26 jogos, 27 golos marcados e 80 sofridos. Na Taça, o Ouriense chegou aos quartos-de-final, onde foi eliminado pelo Sporting.

Depois de cinco épocas na Liga, onde venceu dois títulos de campeão nacional e uma Taça de Portugal, o Ouriense está de regresso ao segundo escalão (o campeonato de promoção), onde também foi campeão há seis anos. Será certamente um candidato à subida.