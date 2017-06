2.ª divisão distrital – Moçarriense é campeão distrital

No domingo passado a tarefa da equipa de Diogo Ferreira passava apenas por pontuar no campo do Marinhais, mas a vitória (com golos de Filipe Rogado e Tiago Laranjeira) ficou melhor aos novos campeões da 2.ª divisão, que deverão dar continuidade à festa do título em casa na última jornada, domingo que vem, frente ao Atalaiense.

O objectivo a médio prazo do Moçarriense era consolidar-se na 1.ª divisão, missão que parece estar de novo nos carris; logo depois da descida na época passada, os amarelos sagram-se agora campeões e regressam à companhia dos melhores. Na época 2017/18 será, contudo, já sem a ajuda do jovem técnico Diogo Ferreira que já anunciou o abandono da actividade de treinador.

Também o União Abrantina acabou por ter uma passagem fugaz pela 2.ª divisão, onde caiu na época passada. Não conseguiu ganhar em Santarém, mas o ponto somado no empate 1-1 com o União de Santarém bastou para a equipa de Paulo Séninho garantir o segundo lugar e carimbar o passaporte de regresso. Ainda assim, este final de época dos abrantinos fica marcado por uma quebra brusca de produtividade. Depois de 11 vitórias seguidas, já leva quatro jogos sem vencer, entre os quais duas derrotas. Mas o que interessa agora é planear o regresso à 1.ª divisão.

O Ferreira do Zêzere não teve arte para vencer no complexo da Atalaia, o que o colocaria mais perto da subida de divisão. Empatou 2-2, o que obriga a uma vitória na última jornada contra o U. Santarém em casa, onde a festa da subida, se acontecer, será de arromba.

Por causa disso, o Marinhais caiu ao 4.ª lugar e, embora tenha os mesmos pontos que o Ferreira do Zêzere, já não depende de si próprio para garantir a subida de divisão. Mesmo que vença na derradeira jornada em Abrantes, os ferreirenses têm vantagem o confronto directo.