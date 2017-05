Santarém – António Costa no jantar comício da candidatura de Rui Barreiro

A Concelhia do PS de Santarém aprovou, esta segunda-feira, a composição das listas concorrentes às próximas eleições autárquicas. Tal como O Ribatejo noticiou na semana passada, a lista para a Câmara Municipal, liderada por Rui Barreiro, integra os nomes de José Augusto Alves, engenheiro químico e atual presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, de Virgínia Mena Esteves, professora, e da advogada Sofia Martinho na quarta posição. A JS indicou o quinto lugar da lista, que será ocupado por João Catela, veterinário de 28 anos, seguindo-se de André Lopes, empresário de 32 anos, e Vânia Botequim, professora de 33 anos.

Da lista de candidatos efetivos, fazem parte ainda ainda Margarida Pinto, professora do 1º ciclo, no oitavo lugar, e o historiador Jorge Custódio na nona posição, que surge aqui em representação do movimento independente “Mais Santarém”, que concorreu autonomamente nas anteriores eleições.

Movimento “Mais Santarém” que também indicou mais dois nomes para a lista da Assembleia Municipal, em princípio Francisco Mendes e Armando Rosa, lista que será encabeçada pelo socialista Joaquim Neto, técnico superior do LNEC, ex-vereador na Câmara e líder da bancada socialista na actual Assembleia Municipal. A candidatura de Rui Barreiro tem ainda o professor e ex-diretor da Escola D. João II, António Pina Braz, como diretor de campanha.

O PS vai concorrer às 18 freguesias do concelho. Apenas duas listas estão ainda em aberto, são elas Abrã e Gançaria. Todas as outras estão fechadas, a saber:

Abitureiras – António Manuel Silva Branco; Alcanede – Nuno Carreira; Alcanhões – Pedro Mena Esteves;

Almoster – António Pereira; Amais de Baixo – Duarte Neto; Arneiro das Milhariças – Helena Marinho; Moçarria – Marcelo Ferreira; Pernes – Luís Emílio; Póvoa da Isenta – João Delgado; UF Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém – Guida Botequim; UF Azoia de Cima e Tremês – Luís Mena Esteves; UF Casével e Vaqueiros – Diamantino Vicente; UF cidade de Santarém – Carlos Catalão; UF Romeira e Várzea – Artur Colaço; UF São Vicente do Paúl e Vale de Figueira – João Ferrão; e Vale de Santarém – Manuel João Custódio.

A apresentação dos candidatos terá lugar esta sexta-feira, dia 2 de junho, às 20h00, num jantar comício, no Cnema, e contará com a presença de António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS.

Os candidatos vão subir ao palco no Cnema, durante este jantar comício em que usarão da pavra o canidato Rui Barreiro e António Costa. Neste mesmo dia deverá ser também inaugurada a sede oficial da candidatura de Rui Barreiro, localizada no centro histórico de Santarém.