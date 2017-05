IP Santarém coopera com o recém criado Instituto Politécnico de Timor-Leste

O Instituto Politécnico de Santarém assinou esta terça-feira um protocolo de cooperação com o IPB – Instituto Politécnico de Betano, de Timor Leste, que vai lançar as bases de uma cooperação perene e duradoura entre as duas instituições do ensino superior.

A assinatura deste protocolo contou com as presenças do diretor-geral do Ministério da Educação de Timor-Leste, Luís Fernandes, do presidente do ICB, Acácio Cardoso Amaral, o presidente do IPS, Jorge Justino, e o pró-presidente do IPS para a área da internacionalização, Hélder Pereira. “O protocolo visa apoiar a construção do Instituto Politécnico do Betano, em termos de transferência de know-how e apoio institucional direto”, disse Hélder Pereira. De salientar que o Instituto Politécnico de Santarém acolhe atualmente um grupo de 21 estudantes timorenses que frequentam um curso de Cultura Portuguesa. Inaugurado em fevereiro, o Instituto Politécnico do Betano é o primeiro estabelecimento de ensino superior criado pelo Governo, para a formação de técnicos nas áreas da agricultura, pecuária e engenharia. Mediante este protocolo, o IP Santarém vai realizar cursos de formação para docentes do IPB, bem como non apoio ao desenvolvimento de metodologias didáticas e pedagógicas em cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) na área da agronomia. Para o presidente do IP Santarém, Jorge Justino, a assinatura deste convénio representa mais um passo no reforço da internacionalização do Instituto, uma das linhas de força da estratégia que tem permitido desenvolver diversas ações e projetos no âmbito da cooperação internacional, principalmente nos Países de Língua Oficial Portuguesa.

“O IPB é ainda um bebé que está numa fase inicial da vida, e é por isso que olhamos para Portugal, um país irmão, para o ajudar a singrar”, disse Acácio Cardoso Amaral, sublinhando que conta com o apoio do IP Santarém, no próximo ano, para a abertura de novos cursos no IPB.