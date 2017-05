Cooperação promove mobilidade estudantil entre IP Santarém e o Brasil

O Instituto Politécnico de Santarém e o grupo educacional brasileiro UNIS deram mais um passo no processo de cooperação internacional que une os dois países desde dezembro do ano passado.

Um grupo de 20 alunos da UNIS participou no passado dia 25, numa conferência de imprensa decorreu no espaço I Spot da Escola Superior de Educação, e que contou com as presenças do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Jorge Justino, do vice-presidente do IPS, Hélder Pereira, a diretora da Escola Superior de Saúde, Isabel Barroso e o Prof. Viviel Carvalho da UNIS.

O grupo de alunos brasileiros da UNIS veio, na semana passada do Brasil para participar numa semana de internacionalização, no Instituto Politécnico de Santarém, onde decorreram visitas guiadas à cidade de Santarém, a Óbidos, Nazaré e Fátima, workshops, palestras e seminários, que possibilitaram um contacto com a cultura, lugares e tradições portuguesas.

Recorde-se que o acordo de cooperação internacional foi assinado em dezembro de 2016, pelo Instituto Politécnico de Santarém e a UNIS Brasil.

Trata-se do Programa Pedro Álvares Cabral que promove a mobilidade estudantil, possibilitando aos alunos do Instituto Politécnico de Santarém ir estudar no Brasil, ou alunos brasileiros vieram estudar em Santarém na área da saúde ou desporto. Através deste acordo, os alunos que concluam estes cursos de dupla titulação obtêm um grau de ensino superior simultâneo, no Brasil e em Portugal, com o Instituto Politécnico de Santarém.

A estratégia de internacionalização do Instituto Politécnico de Santarém passa por estes programas de mobilidade académica para estudantes estrangeiros, que queiram apostar num maior leque de conhecimentos pedagógicos, socioculturais, e troca de experiências importantes para o seu percurso.

O presidente do IP Santarém aproveitou também o decorrer da conferência para anunciar que um novo acordo está prestes a ser assinado, para mestrados nas áreas da saúde do desporto, abertos a alunos da UNIS do IP Santarém.

Hélder Pereira, vice presidente do IPS, anunciou a ida de 13 estudantes do IP Santarém para universidades do Chile, Paraguai, Argentina e Brasil. Segundo Hélder Pereira, o IPS tem atribuído bolsas de estudo para que este intercâmbio possa acontecer e para que haja também uma aposta estratégica de internacionalização do nosso Politécnico dentro e fora da Europa”.

Em representação da UNIS, o Professor Viviel Carvalho afirma que “a internacionalização é um processo essencial na formação dos alunos, não só no conhecimento, no currículo, como também em termos de abrir portas e o Instituto Politécnico de Santarém, abriu-lhes essas portas”.