Santarém – Corte do trânsito na Rua O sem aviso

As obras de reparação do pavimento no acesso à rotunda do Cnema estão a provocar o corte do trânsito na Rua O entre o Retail Park e o Cnema. O problema que está a provocar o desconten tamento de muitos automobilistas é a falta de sinalização de aviso do corte de estrada logo na rotunda junto ao hotel, que a existir evitaria a muitos terem de voltar a subir ao planalto e atravessar a cidade para retomar o acesso à auto-estrada. “É no mínimo de enorme incompetência e estupidez chegar à rotunda do Retail Park e verificar que a circular urbana está cortada e ter de fazer inversão de marcha”, comentou Carlos Nestal, exigindo à Câmara que “coloque um sinal de trânsito no Sacapeito a informar que a estrada está cortada.