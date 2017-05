Ciclo de Órgão traz música às igrejas de Santarém durante dois meses

28

Santarém acolhe, durante 2 meses, o “3º Ciclo de Órgão de Santarém”, que tem como temática o canto gregoriano e o Órgão em Portugal. O programa deste Ciclo foi apresentado esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, por Susana Pita Soares, Vereadora da Cultura da Câmara de Santarém, pelo Padre Joaquim Ganhão, da Diocese de Santarém, por Mário Rebelo, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e por David Paccetti Correia, Diretor do Ciclo de Órgão de Santarém.

Este Ciclo, que decorre de 3 de junho a 30 de julho, conta com a participação de 11 organistas, 5 concertos, 1 recital, 1 missa cantada e uma conferência, e em que todas as iniciativas têm entrada livre.

A primeira iniciativa deste Ciclo de Órgão, tem lugar no dia 3 de junho, às 18h00, na Casa de Portugal e de Camões (Ex Presídio Militar), com a Conferência “O Canto gregoriano e a arte organística em Portugal: passado, presente e futuro”, a cargo dos oradores: Filipa Taipina, João Vaz José Maria Pedrosa Cardoso, Alfredo Teixeira e Padre Pedro Miranda, e moderação de David Paccetti Correia.

No dia 11 de junho (domingo), às 18h00, a Igreja de Nossa Senhora da Graça é palco de um Concerto de música da Idade Média – Liturgia in honorem Beatae Mariae Viriginis, pelo Coro Gregoriano de Lisboa, com direção de Armando Possante.

No dia 17 de junho (sábado), às 11h00, a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, acolhe uma Missa Cantada com Órgão: RENASCIMENTO E MANEIRISMO – Missa de Beata Maria Virgine de Filipe de Magalhães (1571-1672), pela Schola Cantorum da Catedral de Santarém (Capela do Divino Salvador), Daniel Oliveira, no Órgão e Pedro Rollin Rodrigues, na direção.

Dia 24 de junho (sábado), às 16h00, a Igreja da Catedral de Santarém, é palco de um Concerto com Coro, Orquestra e Órgão: desde a IDADE MÉDIA ao ROMANTISMO + Sinfonia n.1 Op. 11 de J. D. Bomtempo (1775-1842), pela Schola Cantorum da Catedral de Santarém (Pequenos Cantores e Capela do Divino Salvador), Daniel Oliveira, no Órgão; direção de Pedro Rollin Rodrigues, e com a Orquestra Clássica de Fátima; com direção de André Lousada.

No dia 9 de julho (domingo), às 18h00, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, há Recital de Órgão: BARROCO, por André Ferreira, no Órgão. Música para Órgão solo, de Manuel Rodrigues Coelho (c.1555-1635) e outros – [coprodução c/ Recitais de Órgão Comentados 2017].

Dia 15 de julho (sábado), a organização oferece 7 Mini Recitais de Órgão – Périplo pelos Órgãos Históricos de Santarém, com início às 15h00, na Igreja de Santa Maria de Alcáçova, com Daniel Oliveira (Programa a anunciar), às 15h30, na Igreja de Santa Maria de Marvila, com Célia Sousa Tavares (Programa a anunciar), às 16h00, na Igreja da Misericórdia, com Filipe Veríssimo (Programa a anunciar), às 16h30, na Igreja de São Nicolau, com Daniela Moreira (Programa a anunciar), às 17h00, na Igreja de Jesus Cristo, com Inês Machado (Programa a anunciar), às 17h30, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, com Rafael Reis (Programa a anunciar), às 18h00, na Igreja da Catedral de Santarém, com António Esteireiro (Programa a anunciar).

No dia 16 de julho (domingo), às 18h00, na Igreja de Santa Maria de Alcáçova, tem lugar um Concerto de Coro e Órgão: CLASSICISMO e PRÉ-ROMANTISMO – Capella

Patriarchal, por João Vaz, no Órgão e direção – apresentação de Obras de Fr. José Marques e Silva (1782-1837).

Dia 22 de julho (sábado), às 21h00, a Igreja da Catedral de Santarém, acolhe um Concerto de Coro e Órgão: SÉC. XX – Canto gregoriano acompanhado extraído de Nova Organi Harmonia (liturgia de Nossa Senhora da Conceição), pela Schola Cantorum da Catedral de Santarém (Pequenos Cantores e Capela do Divino Salvador), acompanhados por David Paccetti Correia, no Órgão e Pedro Rollin Rodrigues, na direção.

No dia 30 de julho (domingo), às 19h00, tem lugar o último Concerto, deste Ciclo, na Ifgreja da Catedral de Santarém – CONCERTO com CORO E ÓRGÃO: SÉC. XXI – ESTREIA ABSOLUTA da obra “Antífonas Marianas”, de João Vaz para Coro e Órgão.

Ensemble Lusiovoce; Sérgio Silva, no Órgão e direção de Clara Alcobia Coelho.

A programação da 3ª edição deste Ciclo, possível, graças ao trabalho em parceria, da Câmara de Santarém com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, tem como objetivos específicos: dar continuidade ao êxito das duas primeiras edições do Ciclo de Órgão de Santarém; aprofundar e divulgar o conhecimento da ligação histórica entre o canto gregoriano e órgão, sobretudo, o relativo ao contexto histórico português; refletir sobre o futuro da ligação entre o canto gregoriano e órgão, sobretudo para o contexto territorial português; divulgar o repertório de canto gregoriano, bem como o repertório derivado e/ou inspirado no canto gregoriano que envolva órgão; promover a composição e execução de novas composições que evolvam canto gregoriano e órgão, mediante encomenda a autores portugueses; homenagear Maria Helena Pires de Matos (1938-2011), personalidade de reconhecido prestígio no estudo, prática e divulgação do canto gregoriano e, por último, promover e divulgar os organistas e outros músicos especialistas no repertório em causa, a que se associa a importância de dar a conhecer e divulgar o património organológico de Santarém, propriedade da Diocese de Santarém e da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, após a reabilitação e restauro dos Órgãos Históricos de Santarém – património de Santarém, entre 2007 e 2015, promovido pelas três entidades parceiras: Câmara Municipal de Santarém, Diocese de Santarém e Santa Casa da Misericórdia de Santarém, com o apoio de fundos comunitários.

A organização continua assim a sua aposta, na divulgação deste património, através da programação de atividades de excelência, não só para os munícipes de Santarém, como para todos aqueles que já visitam Santarém, quer sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros, numa aposta de captação de novos públicos, após o restauro, simultâneo, de seis órgãos antigos que se encontram no Centro Histórico de Santarém, nas igrejas da Piedade, Marvila, São Nicolau, Misericórdia, Catedral, Nossa Senhora de Jesus do Sítio, da Alcáçova, e na Catedral de Santarém.