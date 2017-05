As faces do colonialismo

Moçambique, anos 1970, uma província em guerra e um tecido social em que os negros ocupavam a base da pirâmide. A guerra, a “emigração para o John” – mineiros que iam para a África do Sul – e o desemprego, levava a que as mulheres ficassem sós e desamparadas, um rancho de filhos a cargo. Muitas rapariguinhas procuravam na prostituição o “pão nosso de cada dia”. Aos fins de semana, a Rua Araújo, a célebre “Rua do Crime”, em Lourenço Marques, enchia-se de brancos anglófonos em busca de sexo num dos muitos cabarets existentes. Bolsos cheios de rands, a moeda da África do Sul, compravam o deboche a preço de saldo. Impedidos de qualquer ligação com as negras e mulatas no seu país de origem, onde o apartheid era cruel e a infração levava a chicotadas, a multas pesadas e à prisão, era verem-se orgias impensáveis, em que até a rainha da porno, a Linda Lovelace, acharia inspiração para os seus filmes. Para nós, militares chegados da metrópole e a aguardarmos embarque para o norte, para o teatro de guerra, aquilo era demasiado estranho. Era uma outra face do colonialismo, que não ficava por ali! Na vizinha Rodésia, hoje Zimbabwe, enforcavam-se os guerrilheiros à vista de toda a aldeia, como exemplo para demover os que ousassem seguir na luta contra o regime dos brancos. O apartheid vigorava ali, igualmente com mão de ferro, pelo menos à luz do dia, em que os passeios, as escolas, os restaurantes, os transportes públicos, eram distintamente para brancos e negros em separado. Porém, a noite trazia outras envolventes. Assim, se quisesse uma “horas bem passadas”, ao som de jazz ou blues, tocados por negros, com jovens de pele macia de ébano a servi-lo, mini-saia e mamilos a nu, era seguir na estrada que saía de Salisbúria, a capital. E quando encontrasse um aglomerado de carros de marca, era ali o sítio, exclusivamente para brancos! Então, para acabar a noite em “beleza”, um negro servil abordá-lo-ia muito educadamente e oferecer-lhe-ia uma negra, escultural, por uns módicos vinte dólares rodesianos, quarto incluído! Esta era outra das múltiplas faces do colonialismo.

Arnaldo Vasques