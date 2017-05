Quando falamos das aparições de Fátima automaticamente somos levados pelo fio da memória até aos livros e brochuras de caráter hagiográfico, onde tudo o que se descreve é verdadeiro e indiscutível nas suas provas da fé; ou, em sentido diametralmente oposto, somos levados a obras onde se procura dar como comprovado que tudo o que se passou em Fátima é puro embuste, delírio de crianças doentes, imaginação que foi aproveitada por uma igreja perseguida pela I República e depois por um regime medularmente anticomunista onde a desencantada Senhora do Rosário apelava insistentemente à conversão da Rússia. Enfim, imparcialidade nos relatos é coisa muito rara.

É por isso que o livro “A Senhora de Maio, Todas as perguntas sobre Fátima”, por António Marujo e Rui Paulo da Cruz (Temas e Debates, Círculo de Leitores, 2017), se revela um acontecimento documental de primeira importância. Tendo como ponto de partida uma investigação que culminou no dobrar do século com a beatificação dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto por João Paulo II, dois homens de comunicação com créditos firmados revisitam testemunhos dos contemporâneos das aparições, inserem Fátima no contexto dos conflitos entre a República e os Católicos, entrevistam personalidades habilitadas, estudiosos do fenómeno das aparições e interrogam a atualidade de Fátima, passado um século. Documentário rigoroso a que não estamos habituados.

Como alerta a escritora Lídia Jorge no prefácio, não há nenhuma tentativa deste trabalho cuidadosíssimo em pretender infringir os limiares das convicções religiosas de quem quer que seja – doa a quem doer, haja a fé que houver, as perguntas impõem-se, há muitíssimo por esclarecer sobre o que aconteceu na Cova da Iria entre Maio e Outubro de 1917, o fenómeno continua a despertar olhares divergentes, por vezes altamente conflituantes e duros com a complacência da Igreja Católica.

Os dois peritos em comunicação estruturam o seu trabalho com perguntas que não deixam ninguém de fora. D. Januário Torgal Ferreira e Frei Bento Domingues, Mário de Oliveira, Salvador Cabral, Luciano Guerra expendem pontos de vista nem sempre coincidentes e largamente polémicos; intervêm cientistas sociais como Maria Belo e Moisés Espírito Santo; e igualmente teólogos e os representantes mais interessados na beatificação dos pastorinhos. É neste caleidoscópio de opiniões que tem o maior interesse o conjunto de testemunhos sobre a atualidade de Fátima, cem anos depois. Os autores enriquecem a obra com diferentes anexos: interrogatório a Lúcia sobre as aparições; as mensagens papais; a terceira parte do segredo e o comentário do cardeal Ratzinger, futuro papa Bento XVI, a que seguem comentários de estudiosos.

Um documento de leitura obrigatória.

Beja Santos