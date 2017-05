Natação de competição a seco em Santarém

Os pais dos alunos da Escola municipal de natação da Viver Santarém foram, na segunda-feira, à sessão da Câmara, para reclamarem uma solução que permita a continuidade da natação de competição em Santarém. Desde 2014 que os pais assumem a maior parte das despesas de participação nas competições. Ainda assim, a Viver Santarém só assegura a competição até à categoria de cadetes, pelo que os atletas scalabitanos que pretendam prosseguir nas competições têm de o fazer noutros clubes da região. O que leva os pais a questionar por que raio outras autarquias conseguem manter a natação de competição e Santarém não? A vereadora do desporto Inês Barroso justifica a falta de apoio à competição com as imposições legais, mas, pelo sim pelo não, sempre avançou com a data de 2 de junho para apresentar uma solução aos pais.