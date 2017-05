Soccer Scalabis – “Pouca cama, pouco prato e muita sola no sapato”

A Associação Soccer Scalabis organizou a segunda edição do evento “Pouca Cama, Pouco Prato e Muita Sola no Sapato”, no passado dia 18 de Maio no Jardim da Ribeira de Santarém.

O evento dirigido a pessoas da 3ª idade foi alargado às crianças que frequentam a Escola Primária

da Ribeira de Santarém, e teve um enorme sucesso, proporcionando uma tarde diferente e de boa

disposição a todos os participantes, actividade esta, incluída

no Programa Desporto para Todos.

Quanto ao futebol, no passado dia 21 de Maio, organizamos um torneio de sub-8, que contou com a presença de 6 equipas. A União da Chamusca foi a grande vencedora, vencendo nas grandes penalidades, na final, o Estrela Ouriquense. A Académica de Santarém completou o pódio, seguida do Soccer Scalabis, o Fazendense ficou em 5º lugar e o Atlético Clube de Pernes no 6º lugar. Já os sub-11, realizaram um jogo de carácter amigável em Pinhal Novo, onde golearam o Pinhalnovense por 8-2.

No próximo Domingo, dia 28 de Maio, regressa o Campeonato de Iniciados, com jogo em Mação, do 5º e 6º lugar da 2.ª distrital.