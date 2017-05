Rita Bonacho – APFC comemora 25 anos de sucesso na FICOR

Entrevista – A presidente da Associação de Produtores Florestais de Coruche, Rita Tavares Bonacho, fala-nos da importância desta edição da FICOR que comemora também os 25 anos da APFC.

A próxima FICOR ficará assinalada também pelas comemorações dos 25 anos da APFCC. Tem sido um caminho muito produtivo, de grande sucesso, como podemos observar no site da associação. Que iniciativas há a destacar do muito trabalho realizado pela APFCC?

A APFC teve a sorte de reunir desde a seus primeiros tempos um núcleo de associados, direção e corpo técnico, com elevado conhecimento e capacidade de intervenção na fileira florestal, podemos mesmo dizer que não foi obra do acaso… A vida faz-se caminhando e foi com muito empenho e estratégia, que a APFC acreditou na sua missão, planeou e agiu, sabemos hoje muito mais do que no passado e conseguimos fazer essa transferência de conhecimento para os nossos associados e fileira florestal.

Das iniciativas mais relevantes do trabalhado realizado pela associação e que distinguem a APFC, podemos dividir 3 grandes áreas de atuação:

1. Serviços aos associados – onde podemos destacar a amostragem da qualidade da cortiça no mato, onde executamos amostras das tiragens da cortiça, com o finalidade de dar a conhecer ao produtor florestal, quais as características da sua cortiça, por forma a obter um valor aproximado do seu produto no mercado. A certificação florestal, área pela qual a APFC, foi distinguida em 2010 pela APCOR como o “Prémio Floresta”;

2. Serviço de defesa da Floresta – nesta área destacamos o POP, plano operacional de prevenção, o qual apoiado numa equipa de sapadores florestais da APFC, disponibiliza numa área vasta de intervenção com cerca de 155.000 ha um serviço de 1ª Intervenção na prevenção e combate aos incêndios florestais. Ainda nesta área de atuação e com bastante relevância, as Zonas de Intervenção Florestal, a qual a APFC é entidade gestora, abrangendo já uma área de 157.145 ha e promovendo e dinamizando vários projetos florestais, desde a execução de Faixas de Gestão de Combustíveis, à Prevenção e defesa da floresta contra agentes bióticos;

3. Por último a área de Investigação e Desenvolvimento, a par com instituições e parceiros de Investigação.

A Associação está ainda envolvida em vários projetos e grupos operacionais, com a objectivo de desenvolver investigação aplicada aos desafios que a floresta nos apresenta, como a fitossanidade, a irregularidade da produção, a fertilização, etc.

De que forma vão ser comemorados estes 25 anos da APFCC na FICOR?

Este ano a Ficor é também palco das nossas comemorações. São 25 anos de existência, a que muito temos que agradecer em especial aos nossos Associados, que desde sempre foram, e são, a base e a prioridade da Associação, mas também a todas Entidades Oficiais que sempre nos têm acompanhado, em especial à Autarquia de Coruche.

Com o Lema “Todos pelo Sobreiro“ e a par com as comemorações do “Ano Internacional do Turismo Sustentável”, a Ficor vai reunir pela primeira vez, a Produção de Vinho e de Cortiça, a Indústria transformadora e o Poder Político, conjuntamente, em prol da Árvore Nacional.

Com o Poder Político, iremos debater na conferência “Todos pelo Sobreiro”, sobre o montado e o sobreiro, os seus benefícios para a biodiversidade e as vicissitudes da sua exploração!

Com a Produção Vinícola, iremos discutir soluções diferenciadoras de sustentabilidade associadas ao mundo do vinho, “Wine & Cork – Vinhos sustentáveis”, com um espaço de destaque e um evento lançado para o efeito – Wine & Cork.

Com a Indústria e Parceiros, iremos abordar os desafios da fileira e a necessidade de salvaguarda da árvore nacional, enquanto elemento essencial do tecido produtivo e empresarial, pilar de sustentação dos territórios rurais e garante de biodiversidade e defesa do ambiente, num seminário intitulado “No Centro do Mundo… da Cortiça”.

Será uma Ficor com um formato diferente e audaz, para em conjunto, celebrarmos os 25 anos de existência da APFC em prol da Árvore Nacional.

Uma das novidades este ano é o Wine and Cork. Como vai ser esse novo espaço?

Sem dúvida que é uma novidade, era a peça que faltava na Ficor, a fileira da Produção Vinícola tinha que estar associada à Feira Internacional da Cortiça . Será um espaço aberto ao público, o evento Wine & Cork, apoiado pela Camara Municipal de Coruche e organizado pela EV – Essência do Vinho, especialista na produção e comunicação de eventos e conteúdos relacionados com vinho.

Vamos promover, no próximo dia 26 de Maio, a mesa redonda “Wine & Cork – Vinhos sustentáveis”, onde serão discutidas soluções diferenciadoras de sustentabilidade associadas ao mundo do vinho, contando com a participação de Ângela Morgado (Coordenadora do Programa Mediterrâneo do WWF para Portugal), Pedro Baptista (Enólogo da Fundação Eugénio de Almeida), Jorge Serôdio Borges (Enólogo da Wine and Soul) e João Caldeira Gonçalves (administrador da Companhia das Lezírias), sob moderação do Dr. Nuno Oliveira – Gestor de Ecossistemas na Esporão, S.A.

Além da prova livre dos vinhos dos vários Produtores presentes, os visitantes terão a oportunidade de participar nas Conversas sobre o Vinho, provas informais guiadas pelo sommelier Sérgio Antunes, que pretendem desmistificar o consumo do vinho e esclarecer questões simples relacionadas com o seu consumo, nos dias 27 e 28 de Maio.

A FICOR constitui um espaço de debate sobre os desafios da fileira. Que desafios são esses?

O grande desafio da Ficor, nesta IX edição, é de uma forma conjunta e com todos os intervenientes, encontrar soluções efetivas, vontade política e estratégias, para conseguirmos de facto, sustentar o Montado Português e o Sobreiro à condição de Árvore Nacional! Verdadeiramente Nacional!

Entre esses desafios contam-se certamente os financiamentos dos fundos comunitários para os projetos relacionados com a fileira… Que intervenções vão ser apoiadas para garantir a sustentabilidade do montado?

O PDR2020 inclui um conjunto vasto de medidas previstas para as áreas florestais, nas quais se inclui o montado. Projectos de arborização, beneficiação de montados e protecção dos mesmos contra o fogo ou contra determinadas pragas e doenças são elegíveis no actual quadro comunitário de apoio.

Os desafios encontram-se depois na burocracia dos processos inerentes às candidaturas, à sua análise e aprovação, que dificultam sobre maneira o investimento privado e público nos montados de sobro.

Sendo o sobreiro a “Árvore Nacional” não se justifica que existam projectos da medida 8.1.3 (destinada à protecção contra pragas e doenças) submetidos em 2014 que foram aprovados em Maio de 2017! É absolutamente necessário rapidez de intervenção quando o assunto é a vitalidade do montado ! O grande desafio é conseguir motivar o poder politico para a prioridade no montado.. na “Arvore Nacional”!

Por outro lado e de forma positiva, não posso deixar de referir a concretização da “Agenda de Investigação para o Sobreiro e a Cortiça” em 2016 e a abertura das candidaturas aos Grupos Operacionais, para que de uma forma aplicada seja possível financiar investigação direccionada aos problemas da produção florestal.

Como tem sido a evolução da plataforma eletrónica da cortiça ao longo destas edições? Agora temos também a plataforma eletrónica da Pinha. Como está a evoluir?

A plataforma electrónica de transacção de cortiça surge a partir da plataforma física, e da necessidade dos nossos Associados no acesso à informação para um adequado acompanhamento da evolução dos mercados dos produtos florestais, sejam eles da cortiça ou da pinha, sendo que a plataforma da Pinha iniciámos somente nesta campanha. Passada a resistência inicial à partilha da informação e após estar ganha a confiança associada à credibilidade e confidencialidade da informação colocada on-line, a adesão dos produtores à plataforma electrónica tem sido sempre crescente.

Desde 2013 divulgámos já negócios concretizados correspondentes a 2.000.000@ de cortiça. Outro indicador que espelha o sucesso desta iniciativa são as consultas da plataforma no site da APFC, que apresenta sempre nesta época do ano picos de acesso relacionados especialmente com a plataforma.

A Associação foi recentemente distinguida com a Menção Honrosa do Prémio Sustentabilidade. O que representa este prémio para a Associação?

Foi sem dúvida um ótimo reconhecimento, sobretudo na categoria de associativismo, que é onde nos inserimos! Somos de facto uma associação que tem feito um percurso crescente, não só em termos de associados e área de intervenção, mas sobretudo um crescimento em conhecimento, em inovação e em experiência na fileira florestal. Mas não posso deixar de referir que o segredo para esta boa fórmula, está no trabalho de equipa e no excelente corpo técnico e colaboradores da APFC, é esta equipa e o apoio constante dos associados que tornam a APFC um Associação de referência.

As alterações climáticas vão ter efeitos no nosso país também nas florestas. Esses efeitos estão a ser estudados também para o montado? Já existem conclusões?

Todos os cenários estudados sobre as alterações climáticas são impactantes sobre a floresta que hoje conhecemos e sobre os montados de sobro, apontando no sentido de uma migração do sobreiro mais para norte.

Essa preocupação está já plasmada na Agenda Portuguesa de Investigação e Inovação no Sobreiro e na Cortiça, estabelecendo como prioritária a análise dos Sistemas de Produção sob stress e a procura de possibilidades de mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Não há ainda conclusões, dado que estes efeitos se vão fazendo sentir gradualmente e são difíceis de estudar isoladamente. Existem já algumas estratégias de adaptação que os produtores implementam, como o abandono da grade no controlo da vegetação espontânea, preservando raízes do sobreiro e aumentando a resistência ao stress hídrico, ou a extração de cortiça com mais de 9 anos, garantindo características de calibre e qualidade para a produção de rolha de cortiça natural.