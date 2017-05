Jornalista sofre… também em Angola

Com a presença da coordenadora nacional Catarina Martins, a apresentação dos candidatos do Bloco de Esquerda às eleições autárquicas trouxe a Santarém destacados bloquistas, entre eles o deputado do distrito Carlos Matias e a ex-deputada e atual vereadora do bloco em Torres Novas, Helena Martins.

Mas o convidado mais popular terá sido o jornalista angolano Sedrik Carvalho, que aqui vemos na foto ao lado do ex-deputado municipal Bruno Góis e da candidata do Bloco à Câmara, Filipa Filipe. Sedrik Carvalho esteve um ano preso, com Luaty Beirão, em Luanda. O pretexto para a prisão, já se sabe, foi o costume – “tentativa de golpe de estado”, e tão simplesmente porque os jovens foram apanhados com livros considerados subversivos… Perseguição, tortura e prisão continuam a ser a dura realidade de muitos jornalistas em Angola.

Por cá, é mais tentativa de intimidar com queixas em tribunal.