Futsal – Vitória Cup Masters é “referência nacional na formação”

Na passada sexta-feira, dia 19 de Maio, no W Shopping, em Santarém, realizou-se a conferência de imprensa de apresentação do Vitória Futsal Cup Masters 2017, evento de referência que junta todos os distritos de Portugal em torno da modalidade e que, nesta cerimónia inicial, contou com muitas personalidades ilustres do desporto nacional.

Os padrinhos do evento, Gonçalo Alves (capitão da equipa de futsal do Sport Lisboa e Benfica e um dos jogadores mais internacionais de sempre pela selecção das Quinas) e Neno (antigo guarda-redes internacional português) fizeram as delícias de uma vasta plateia pontuada por muita juventude, expressando o seu orgulho por apadrinharem uma prova que movimenta já mais de 500 jovens atletas e reúne todos os distritos de Portugal em torno do futsal de formação, e enaltecendo o enorme crescimento registado pelo Vitória Clube de Santarém nos últimos anos.

Da mesa de honra da conferência fizeram parte Ricardo Gonçalves (presidente da Câmara Municipal de Santarém), Inês Barroso (vereadora do Desporto da CMS), Pedro Dias (director da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal), Francisco Jerónimo (presidente da Associação de Futebol de Santarém), José Branco (director do IPDJ, em representação do secretário de Estado do Desporto e Juventude), Abílio Ribeiro (em representação do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém) e André Tavares (deputy manager do W Shopping), além de António Pardelhas, presidente e sócio n.º 1 do Vitória Clube de Santarém.

“Vitória desenvolveu conceito de sucesso”

Fiel a uma política singular que confere marca distintiva ao evento, o Vitória Futsal Cup Masters distingue-se pelo facto de os clubes participantes serem aqueles que, no âmbito dos seus respectivos distritos, contam com maior número de atletas federados, pretendendo-se valorizar e homenagear os emblemas que mais dinamismo empregam na promoção e na divulgação do futsal.

Essa linha de orientação foi alvo de elogios por parte de Pedro Dias, director da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal e uma das figuras mais importantes da modalidade no plano nacional: “Parabéns ao Vitória Clube de Santarém pela excepcional iniciativa, que representa um exemplo de boas práticas. Trata-se de um clube jovem que desenvolveu um conceito em termos de organização de um torneio para escalões de formação que é um grande sucesso, e a FPF está muita satisfeita por termos clubes tão dinâmicos e uma Associação de Futebol de Santarém que apoia este tipo de iniciativas”. A fechar, destacou novamente o facto de o Vitória ter “vindo a crescer de forma sustentada, sendo, neste momento, um dos 3 clubes de Portugal com maior número de praticantes de futsal”.

Uma evolução reconhecida igualmente por Francisco Jerónimo, presidente da AF Santarém, que na ocasião enalteceu o facto de o Vitória ser “um jovem clube que atingiu já um patamar de grande destaque, conquistando esta temporada 7 das 9 competições distritais de escalões de formação que já terminaram”, dirigindo uma palavra de “agradecimento a todos os que colocam esta grande organização de pé, por este contributo decisivo para o desenvolvimento do futsal”.

Neno e Gonçalo Alves: os padrinhos

Neno, uma das figuras mais carismáticas do desporto nacional, foi convidado pelo Vitória Clube de Santarém para apadrinhar a prova, como também por deter o estatuto de sócio honorário do clube e pelas suas estreitas ligações afectivas à cidade de Santarém, de onde é originário o movimento de culto que o idolatra, os Devotos de Neno.

Ao seu lado, como padrinho já há 3 edições consecutivas, está Gonçalo Alves, capitão do Sport Lisboa e Benfica e antigo campeão europeu pelo clube da Luz, que não esquece a sua ligação ao emblema vitoriano: “É engraçado chegar a Santarém e constatar a dimensão que o Vitória já tem. Há uns anos, ajudei a impulsionar a formação do clube através da academia que partilhava com o meu colega Pedro Costa, e ver esta dimensão é um orgulho para mim. Agradeço tudo o que têm feito pelo futsal”. Destacado por Pedro Dias como “grande escolha do Vitória para embaixador do torneio”, por constituir a prova de que é possível conciliar uma carreira desportiva ao mais alto nível com um percurso académico de sucesso [é licenciado em Direito], Gonçalo Alves deixou alguns conselhos aos inúmeros jovens que o escutavam.

Em plena conferência de imprensa de apresentação do Vitória Futsal Cup Masters 2017, surgiria ainda uma grande notícia para o Vitória Clube de Santarém: no seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, anunciou a cedência das instalações do Jardim de Infância do Sacapeito, junto às Piscinas Municipais, para que o clube aí possa estabelecer a sua nova sede social.

Segue-se, para já, o Vitória Futsal Cup Masters: nos dias 2, 3 e 4 de Junho.