Futsal – “Medical dog” foi “estrela” no torneio dos Jovens com Diabetes em Santarém

A equipa da Cruz de Cristo F. C. foi a grande vencedora do Torneio de Futsal DIABPT UNITED / CIDADE DE SANTARÉM, que decorreu no sábado, dia 20 de Maio, no pavilhão da Escola EB 2,3 Alexandre Herculano, em Santarém.

Num jogo digno de uma final, com emoção e incerteza no resultado, o vencedor foi apenas encontrado através do desempate por pontapés da marca de grande penalidade, onde a Cruz de Cristo F.C. venceu a equipa do G.D.B./Serviroad por 3-1, depois do 3-3 no tempo regulamentar.

Realce para os guarda redes de ambas as equipas, Daniel Neto e João Mata, duas gerações de guarda redes que representaram um dos outros clubes em prova, e que mostraram o porquê de serem considerados dos melhores guarda redes do recém finalizado campeonato amador de futsal de Santarém, ambos com intervenções dignas de destaque.

Quanto ao jogo de atribuição do 3º e 4º lugar, vitória para a equipa do G.F.E. Comércio sobre a DIABPT UNITED por esclarecedores 5-1, mostrando que o treinador Rui Batista tem muita matéria prima de valor para atacar o campeonato distrital.

Em relação à equipa anfitriã, treinada por Bruno Fuzeiro, encontra-se ainda na fase inicial de preparação do DIAEURO, tendo sido estes os dois primeiros jogos da equipa. Seguirá agora a preparação , para além dos treinos semanais, com um estágio a decorrer no próximo mês, bem como com a participação em vários torneios de futsal.

Destaque ainda para a presença da Associação Pata d’Açucar, através do Tony Antunes e o Thor, com a 2ª presença nacional num recinto desportivo de um “Medical Dog”, ou seja, neste caso, de um cão treinado para detetar hipoglicémias em humanos, ou seja, valores de glicémia abaixo dos 70 mg/dl.