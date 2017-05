Estátua de S. Paulo está há 6 anos à espera de boleia para Santarém

A estátua de S. Paulo já se encontra concluída pelo escultor há seis anos e paga pela Câmara, como soubemos há um ano atrás, quando Fernando Marques, então com 81 anos e já muito doente, compareceu na sessão da Câmara. No lugar do público, o artista questionou este presidente sobre o pagamento dos 12.500 euros da estátua de S. Francisco, já colocada no adro do Convento desde 2011, e sobre o destino que o executivo pretendia dar à estátua de S. Paulo, esta já paga, e apenas a aguardar que a tragam da pedreira em Sintra para o Jardim da Liberdade, onde tem o lugar reservado ao “primeiro homem que defendeu a liberdade”.

Sobre a estátua de S. Francisco, recorde-se que o caso foi então notícia nacional no jornal da SIC, após o que o presidente do Município saldou a dívida com o escultor, esclarecidas que foram as dúvidas que alegou ter sobre estes processos de contratação de obras de arte.

Esquecido ficou, pois, S. Paulo, até que a morte do escultor Fernando Marques, no passado dia 14, trouxe à memória a escultura esquecida. Com uma longa e profícua vida dedicada ao ensino e às artes, mais conhecido pela escultura, Fernando Marques ficou mais conhecido pelo monumental conjunto escultórico dos Pastorinhos de Fátima em Ourém.

Segundo nos afirmou o gabinete do presidente da Câmara de Santarém a estátua de S. Paulo ainda está apenas a “aguardar procedimentos para o seu transporte”. Só a falta de transporte adequado a uma obra de arte com as dimensões avantajadas deste S. Paulo poderá ter impedido a Câmara de Santarém de ir buscar a estátua à pedreira a Sintra, pois está pronta para erguer no Jardim da Liberdade. Trata-se de facto de uma estátua monumental, com mais de quatro metros de altura e talhada na pedra da serra de Sintra, onde a obra de arte continua à espera que alguém na Câmara se lembre de mandar um camião para trazer este património municipal.

A filha do escultor, Paula Marques, que acompanhou o pai nas inúmeras vezes que teve de se deslocar à Câmara de Santarém, conta-nos que “há menos de um ano, depois de resolvidas as questões da estátua de S. Francisco, o seu pai acompanhou o presidente da Câmara ao atelier do Sr. Baleia em Sintra para ver a estátua, já paga pelo povo de Santarém que tem direito a tê-la”.

Para Paula Marques, “os elementos da Câmara não tiveram a consideração mínima pelo meu pai que, já doente e debilitado pela quimioterapia, veio diversas vezes à Câmara, muitas vezes a conduzir o automóvel, ficando à espera que este presidente o atendesse, para no final não resolver nenhuma das questões”. A filha do escultor sublinha que não houve qualquer problema com as outras obras anteriores instaladas em Santarém.

Recorde-se que Fernando Marques é autor das estátuas em Santarém do Prof. Veríssimo Serrão, do Bispo D. António Francisco, da Madre Luísa Andaluz e a de S. Francisco, que a atual Câmara tardou a pagar.

No projeto do ex-presidente Moita Flores, esta estátua de S. Paulo deveria ter sido a primeira a instalar no Jardim da Liberdade, pois, como nos disse, “foi o primeiro homem a falar de liberdade”.

Neste seu sonho de povoar o Jardim da Liberdade de estátuas de figuras relacionadas com histórias de liberdade, que o seu sucessor não seguiu, como se vê pelo estado de abandono de todo aquele espaço fronteiro ao tribunal, Moita Flores ainda conseguiu instalar, entre outras, as obras dedicadas a Frei Luís de Sousa, Anselmo Braancamp Freire e ao Prior do Crato.

20.000 euros – foi quanto a Câmara de Santarém pagou pela estátua de S. Paulo, encomendada pelo então presidente Moita Flores, e já pronta há 6 anos, aguardando apenas transporte para o Jardim da Liberdade em Santarém.