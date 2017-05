Coruche – Corrida das Pontes e da Família é já no domingo

A 13.ª Corrida das Pontes e da Família realiza-se já no próximo domingo, a partir das 10 horas, em Coruche.

A Corrida das Pontes reúne centenas de atletas, tradicionalmente no último dia da FICOR e tem vindo a destacar-se ao longo dos anos pelo excelente nivel de organização e pelo percurso atrativo que é desenhado anualmente. A grande afluência a este evento é partilhada com a Corrida da Família que se realiza em simultâneo e que é dedicada ao público em geral. Em 2017, a Corrida pertence à Liga Allianz Running by Record. O quadro competitivo desta Liga contempla 18 competições em 18 distritos de Portugal e a Corrida das Pontes e Coruche foram escolhidos no distrito de Santarém para integrar este conjunto de eventos desportivos.