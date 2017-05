António Costa com Rui Barreiro na apresentação dos candidatos do PS em Santarém

A candidatura de Rui Barreiro à Câmara de Santarém vai contar com a presença de António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, no jantar comício que terá lugar no próximo dia 2 de junho, no Cnema, para apresentação dos candidatos socialistas aos vários órgãos autárquicos do concelho de Santarém.

“Novo rumo para Santarém” é o slogan que configura a proposta autárquica da candidatura de Rui Barreiro, que apurámos ter já praticamente concluída as escolhas dos nomes dos candidatos que irão integrar as listas à Câmara e às Freguesias.

Ao que nos adiantou fonte ligada à candidatura, os primeiros nomes que acompanham Rui Barreiro na lista para a Câmara são José Augusto dos Santos, engenheiro químico e actual presidente da Junta de Amiais de Baixo, Virgínia Esteves, professora do ensino secundário, e Sofia Martinho, advogada em Santarém. Já o membro da JS que integrará esta lista será João Catela, veterinário no grupo Sonae.

Para a Assembleia Municipal está já escolhido o cabeça de lista, será Joaquim Neto, numa decisão de continuidade. Natural de Amiais de Baixo, é engenheiro civil no LNEC, já foi vereador e é o actual porta-voz do PS na Assembleia Municipal.

Sabemos ainda que o PS irá concorrer em todas as freguesias do concelho (18), sendo que no agrupamento de Tremes e Azoia de Cima vai apoiar a recandidatura de Luís Mena Esteves. As listas ainda não estarão totalmente fechadas, mas sabe-se já que há apenas duas mulheres como cabeças de lista do PS em freguesias. São elas: Guida Botequim, no agrupamento de Achete, Póvoa e Azoia de Baixo – já integrava a equipa de António João Henriques, que pelos vistos não se vai recandidatar; e ainda Maria Helena Martinho, cabeça de lista do PS em Arneiro das Milhariças. Também Marcelo Morgado, actual presidente de Junta da Moçarria, irá recandidatar-se agora sob o emblema do PS.

Uma coisa é certa, todos os nomes das listas deverão estar fechados até ao próximo dia 2, altura em que subirão ao palco durante o jantar comício que terá a presença de António Costa, dia em que também deverá ser inaugurada a sede oficial da candidatura de Rui Barreiro, localizada no centro histórico de Santarém.