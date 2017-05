Martinho da Silva dá nome a Rua de Santarém

O advogado Joaquim Martinho da Silva deu nome a uma rua de Santarém, numa homenagem prestada pela União de Freguesias da Cidade e pela Câmara de Santarém, no sábado, dia 20 de maio, a que se juntaram, para além do homenageado e família, largas dezenas de amigos e admiradores do percurso deste ilustre santareno que muito ama a sua Terra.

A placa toponímica, com o seu nome, foi descerrada em São Domingos, entre as Avenidas Marquês de Pombal e Carlos Abreu. Esta cerimónia contou com as palavras do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, instituição a que o Dr. Martinho da Silva está ligado desde 2014, ano em que recebeu a Medalha de Ouro deste estabelecimento de ensino superior da cidade, como o Prof. Jorge Justino bem recordou no seu encómio ao homenageado.

O presidente da Câmara expressou o seu agrado por esta “justa homenagem ao patrono de dezenas de advogados da Cidade”, e agradeceu a oferta que o ilustre advogado fez à autarquia de algumas das raridades do espólio da sua vasta colecção de ilustrações de Santarém (entre outras, o manuscrito da peça “O Judeu” de Bernardo Santareno, além da primeira edição do seu livro de poemas). Ricardo Gonçalves presenteou ainda o homenageado com a bandeira do município, que antes cobria a placa toponímica, com que simbolizou o amor de Martinho da Silva por Santarém.

Foi com alguma comoção que o ilustre advogado agradeceu a homenagem, recordando que a sua família chegou a Santarém há cem anos e que esta é já a terceira rua da cidade a ostentar um nome da família Martinho – e o mais famoso de entre eles é, sem dúvida, o dramaturgo Bernardo Santarém, que dá nome à Avenida do hospital.

Joaquim Martinho da Silva nasceu no Espinheiro, concelho de Alcanena, em 8 de Abril de 1931. Estudou no Liceu Nacional Sá da Bandeira, em Santarém, e licenciou-se em Direito em Lisboa. Começou a exercer advocacia em 1959 e fez toda a sua carreira profissional em Santarém, onde se tornou uma referência cívica. Reformou-se em 1996 mas continuou em actividade até 2004. Homem de causas, empenhou-se na luta pela democracia e pela liberdade durante a ditadura do Estado Novo, tendo apoiado a candidatura de Humberto Delgado à presidência da República em 1958 contra o candidato do regime. Foi membro do conselho geral da Ordem dos Advogados e fundador do Partido Socialista em Santarém. Tem sido também um membro ativo do movimento associativo e cultural Scalabitano.

O homenageado recebeu o grau de Comendador da Ordem do Mérito de Descobridor do Brasil em 2004, foi galardoado com a medalha de ouro comemorativa dos seus cinquenta anos como advogado em 2009, recebeu a Medalha de Ouro do Instituto Politécnico de Santarém em 2014, e a Medalha de Ouro da Cidade de Santarém em 2015.