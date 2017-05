O pecado mora ao lado

A morte de Deus tem sido anunciada de muitas maneiras, nomeadamente desde o Século das Luzes. A profunda aceleração tecnológica e as mutações operadas no campo social nas últimas décadas levaram pensadores e filósofos a proclamar o fim da religião, à extinção do divino e à supremacia do individualismo sobre a transgressão das vontades divinas. Nomeadamente as religiões monoteístas, falam do castigo e do perdão dos pecados, na reconciliação dos homens com Deus, deixam sempre a porta aberta à reconciliação entre o divino e o humano. Quem proclama a morte de Deus dá como facto assente que hoje o que sobreleva é a transgressão que pode ser alvo da sanção, os temores religiosos vão ser varridos por um espírito eminentemente tecnológico.

“Nova Teoria do Pecado”, por Miguel Real, Publicações Dom Quixote, 2017, pretende, com uns pozinhos de positivismo lógico e um bom cabaz de citações que qualquer promitente mestre em Filosofia possui, dar o cristianismo como um assunto arrumado dado que o pecado já não é o que era. Apresenta o assunto com pompa e circunstância: “O pecado constitui a categoria filosófica e religiosa sobre a qual a Europa cristã centrou as suas constantes culturais e civilizacionais”. A Europa cristã foi sinónimo de emoção primária de medo e de sentimento de culpa. Como tudo isto aconteceu, Miguel Real conhece profundamente as razões, apresenta-as com incisão de quem chegou à verdade irredutível: “Porque existe antropologicamente no homem um sentimento de culpa, difuso e inconsciente, originado pela incapacidade de vencer definitivamente o mal e o medo por este criado: as quatro fontes do mal (carência, sofrimento psíquico, dor física e morte) e o medo como a primeira e mais sólida das emoções primárias”. Este pecado exerceu um poder de atração mental tão forte quanto os mandamentos morais como expressão do bem. Existe a consciência culpada que está filosoficamente comprovada por nomes rotundos e incontornáveis, lembre-se de Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Levinas, Amorim Viena, Antero de Quental e Paulo Borges. A nova idade da razão, que nem o Dr. Afonso Costa imaginou, faz com que os atos ontem vistos como pecaminosos hoje não passam de meras infrações ou transgressões. Portugal é um exemplo: quase 50% dos nascituros é exterior ao ato civil do casamento, o que só pode significar que a celebração do sacramento do matrimónio cristão entrou no estertor. Miguel Real sabe em que mundo vivemos, que adiantada fase da civilização percorremos: vivemos hoje um Intervalo Civilizacional, um conto de situações que designamos por qualidade de vida, deixou de fazer sentido falar em sacrifício, remorso ou pobreza.

É assim e não podia ser de outra maneira: depois da descristianização ainda desconhecemos para onde vamos, o nosso momento histórico é ambíguo, flutuante, difuso, supremamente nebuloso. Ele não o diz mas há milénios que muita boa gente interrogada terá dado uma reposta parecida com esta do ambíguo, flutuante, difuso supremamente nebuloso, faltou-lhes foi a luminosidade no crisma do Intervalo Civilizacional.

No seu encadeado de pensamentos, Miguel Real discursa sobre o sentido do pecado e os crimes perpetrados pelo cristianismo, caso do decreto do imperador Justiniano de mandar encerrar todas as escolas de filosofia no império, caso ímpar de brutalidade, nada comparável com o que se praticou com as invasões bárbaras, a dos mongóis, a liquidação de templos pelo generalíssimo Estaline. As derivas de um Santo Agostinho foram felizmente corrigidas pela filosofia contemporânea que levaram a que o cristianismo deixasse de se constituir como motor ético-moral. E daqui parte para a origem antropológica do pecado, o vasto oceano onde campeia o medo e a mentira, e até o suicídio. Depois envereda na dialética da culpa, longo percurso que vem desde o Homem de Neandertal, que assume a forma de Presença Aterradora, temos depois a culpa, e lembra-nos o que já escreveu sobre a culpa religiosa: apoia-se na ilusão do efeito de real do medo metafísico, um medo que é verdadeiramente social, gerando a adesão a normas e crenças religiosas ou a partilha ativa de visões espiritualistas. E é taxativo: sem o medo e a culpa, o Homo sapiens sapiens não teria sobrevivido, a Europa teria sido historicamente uma outra civilização.

Inevitavelmente, os postulados desta mente pensante levam-nos até ao pecado original, felizmente que estes limites morais foram civilizacionalmente dissolvidos até se ter entrado na fase histórica do Intervalo Civilizacional. É bem provável que este especialista em cultura portuguesa que possui uma vasta obra dividida entre o ensaio, a ficção e o drama vislumbre muito longe o que sairá deste negrume do Intervalo Civilizacional. Mas a cultura é a sua paixão avassaladora, daí o furor da sua escrita: “No século XXI, existe uma moral dominante, aquela que estabiliza a consciência do indivíduo e do cidadão, o íntegra na comunidade, o educa para a convivência geral, mas não existe um caminho único e um alvo único, apenas caminhos e alvos dominantes. O multiculturalismo consiste na aceitação da existência de vários caminhos do bem”. É de esperar que este pontificado de descobertas passe pela Sorbonne, por Cambridge, por Harvard, nenhuma instituição universitária poderá ficar indiferente a tais descobertas, este autor é um mago da palavra, capaz da linguagem críptica, destinada a iniciados, oiçamo-lo: “Talvez a palavra mais correta para designar o atual conceito de pecado seja ‘excesso’, já que a carência consiste num excesso do pouco que se tem, como a cobardia não é a carência da coragem, mas o excesso do medo no corpo”. Não é tudo tão compreensível, em tão fulgurantes palavras? E no derradeiro postulado vem de forma resumida a tão longa ruminação em que se descobre que a Bíblia deixou de ser a medida de todas as virtudes, pois desde o século XVI o conceito de virtude foi desapossado profundamente divino, substituído por uma teoria de fundamento político e antropológico ou filosófico. E zás: “Efetivou-se historicamente uma autêntica revolução mental e uma autêntica alteração no paradigma moral, de que somos filhos e herdeiros”.

Não se conhece exercício mais retumbante sobre o pecado, a transgressão, o indecente, o imoral. Aqui está um livro que revela como o pecado mora ao lado. Assim seja.