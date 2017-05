Sessão de Esclarecimento sobre os Sistemas de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, em colaboração com as Comunidades Intermunicipais (CIM) e Grupos de Ação Local (GAL), está a promover, durante o mês de maio sessões de divulgação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), abrangendo todo o território NUT II. No próximo dia 22 de maio, pelas 10.00h, no Convento de S. Francisco, em Santarém, decorrerá uma sessão de divulgação deste importante sistema de incentivos e que será aberta ao público. Os avisos de abertura de candidaturas ao SI2E já foram abertos e estão divulgados no site do Alentejo 2020.