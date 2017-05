Proprietário de posto de combustível em Pernes foi atropelado

O proprietário do posto de combustível Repsol em Pernes, Abel Lopes, foi atropelado este domingo à noite, por voltas das 23h20, junto às bombas por um condutor de um veículo Opel Corsa preto com as letras OE na matrícula. A família refere que Abel Lopes está em estado grave no hospital de São José, com traumatismos em várias partes do corpo, e pede informações sobre o condutor que se pôs em fuga. A viatura não tem um espelho retrovisor, fruto do embate. Tudo aconteceu quando a vítima estava a atravessar a rua para ir deitar o lixo e já na berma foi atropelado pelo tal veículo que apareceu a circular em ziguezague e atingiu Abel Lopes com gravidade.