Numa ação de marketing direto a realizar em grandes cidades do país a Entidade Regional de Turismo desafia anónimos a protagonizar próxima campanha do Alentejo e Ribatejo.

A Turismo do Alentejo / Ribatejo inicia na próxima quarta-feira, dia 24 de Maio, uma ação de marketing direto que, alavancada na campanha de destino “Desligue”, desafia o público a ser protagonista dos próximos filmes promocionais do território.

Com o claim “Seja Protagonista da Campanha Alentejo e Ribatejo”, a iniciativa – que vai decorrer nas cidades de Lisboa, Braga e Porto – tem por objetivo convidar anónimos a passar um fim-de-semana numa das duas Regiões e a registar, na primeira pessoa, num pequeno “homevídeo” as experiências emocionais vivenciadas no território.

Baseada neste conceito criativo, no decorrer da ação de rua – que será acompanhada por um grupo de Cantares Alentejanos – os transeuntes vão ser abordados e convidados a participar num passatempo que os habilita a ganhar um fim-de-semana numa unidade de alojamento do Alentejo ou do Ribatejo, experiências gastronomias nos restaurantes, e atividades turísticas promovidas pelas empresas do território.

Convidar os residentes ou visitantes das grandes cidades a descobrir a singularidade e diversidade do território e torna-los embaixadores de dois destinos que se afirmam pela excelência e identidade é o objetivo desta iniciativa cujo resultado final, será publicado nas redes socias.

A ação visa também alavancar a notoriedade dos destinos e estabelecer um contato direto com potencias turistas, dando a conhecer um Alentejo e Ribatejo diferenciadores onde é possível desligar e viver experiências inesquecíveis.

Agenda da ação:

Lisboa

Dia 24 de Maio

Das 11h00 às 13h00 / das 16h00 às 18h00 – Passeio da entrada principal do Centro Comercial El Corte Inglês

Dia 26 de Maio

Das 11h00 às 13h00 / das 16h00 às 18h00 – Passeio em frente à entrada principal do Centro Comercial Vasco da Gama

Braga

Dia 31 de Maio

Das 11h00 às 13h00 / das 16h00 às 18h00 – Praça da República

Porto

Dia 8 de Junho

Das 11h00 às 13h00 / das 16h00 às 18h00 – junto à estação de S. Bento