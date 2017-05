Aura Sampaio vem falar do Papa Francisco no aniversário do CIJVS

“O outro é um bem – a experiência da misericórdia no pontificado do Papa Francisco” é o tema da palestra da jornalista Aura Miguel, que irá assinalar o V Aniversário do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão.

A sessão solene da XCIV assembleia de investigadores e comemorativa do aniversário do CIJVS inclui ainda a entrega dos Prémios do CIJVS: “Doutor José Manuel Nogueira” e “Doutor José Silva Maltez” e terá lugar no Convento de S. Francisco, em Santarém, no dia 27, pelas 16 horas.

Aura Miguel falará do “estilo de Francisco, prioridades do seu pontificado, os grandes desafios da Igreja e a “revolução da ternura”. Jornalista da Rádio Renascença, vaticanista há 30 anos, acompanhou mais de 90 viagens papais (com Joao Paulo II, Bento XVI e agora Francisco) e tem vários livros publicados sobre os três Papas que conheceu e conhece.