Peregrino de Santiago

Jorge Salgueiro idealizou uma peregrinação a Santiago de Compostela. Com outro amigo, o Jorge Lopes, partiram do Porto numa caminhada dura, à chuva e ao sol, subindo e descendo montes, num calcorrear incessante, pois a jornada é de monta. Outros dois companheiros, a Isabel Gouveia e o autor destas linhas, partiram dias depois de comboio. Agrupámo-nos em Valença. A partir dali seguimos os quatro, mostrando “boas canetas”, que é como quem diz, pernas para andar. De todos, confesso, bem me custaram os primeiros dias, valendo-me o companheirismo da equipa pelo apoio e incentivo ao objetivo. E como lhes agradeço… E cumpre-me informar, desmentindo o epíteto de “sexo fraco”, que a Isabel Gouveia marchou numa leveza de meter inveja a caminheiro que se preze. Bem organizada, a jornada foi um mimo de planeamento: na gastronomia, nos tempos de marcha, nos alojamentos nos Albergues públicos, que o Jorge Salgueiro bem conhece. Ir a Santiago é despojar-nos das mordomias do quotidiano: é chegarmos encharcados em suor e água, é ficarmos a sós com os nossos pensamentos, é apreciarmos coisas tão simples, como seja um duche após cada etapa. Percorrendo o Caminho Português – o Caminho Primitivo –, pisamos as vias romanas, acompanhamos carreiros, serpenteamos ao sabor dos cursos dos rios, embalamo-nos ao canto das aves e ao sussurro das águas, envolvemo-nos no colorido das flores e arbustos silvestres, e nos seus delicados perfumes. Depois, convivemos com gente dos recantos mais insólitos deste mundo, tantas as nacionalidades representadas por jovens e menos jovens, cidadãos anónimos em busca não se sabe de quê!? Fenómeno de massas do ocidente, num mundo cada vez mais global e secularizado, a peregrinação ao Apóstolo Santiago é difícil de explicar pela tremenda atração que oferece o Caminho. Mais do que procurar respostas às interrogações, que colocamos no mundo em que vivemos, o Caminho consolou-nos e isso nos pareceu o bastante, à vista da Catedral!

Arnaldo Vasques