Estado de Sítio – Baleia Azul e automutilação

Trata-se de um jogo perigoso e macabro que circula nas redes sociais, cujos alvos preferidos se situam na faixa jovem dos 12-16 anos e a quem são impostos por um “padrinho” ou “tutor” 50 desafios. Chama-se Baleia Azul, por seu suposto suicídio quando dá à costa, de modo algum confirmado. Desafios, dizia, cada vez mais arriscados para o adolescente, dada a sequenciação que vai, por exemplo, desde golpear os braços com uma lâmina, insultar os pais, sentar-se à beira de uma falésia, saltar de uma ponte, jogar-se debaixo de um comboio. Um assédio do foro do crime organizado, associado às tecnologias da comunicação e que já levou jovens portugueses a serem atendidos por automutilação e tentativa de suicídio. É portanto um problema de sociedade, escolar e familiar que exige alertas e acompanhamento. Todas as instâncias devem beneficiar de uma informação qualificada em termos de fragilidade social e psicológica, contrariamente ao sensacionalismo das redes sociais, e não só, que expõe mais ainda o adolescente em vez de o proteger. Desejável é que as políticas sociais se centrem no adolescente e não no espectáculo, sobretudo que alertem para eventuais mudanças do seu comportamento, surtos de ansiedade ou de tristeza, sintomas depressivos, quebras no rendimento escolar, etc.. Ver se o adolescente se isolou, se inesperadamente se ausenta de casa sem avisar a família ou se fugiu para se instalar num canto de rua a fazer-se passar por um “sem-abrigo”, num gesto de autodestruição comunitária. Em suma, o problema está a montante do jogo da baleia azul propriamente dito. Cumprir os desafios do dito “tutor” é já o resultado de um mau estar anterior, de uma vida que já se tornara insuportável. É a fragilidade dos utilizadores destes jogos que os faz alvos preferenciais dos “padrinhos” cibernéticos. Como sugeri acima, os media mainstream em nada ajudam, antes promovem, nas redes ou fora delas, uma informação que, sobretudo, não é guiada por nenhuma preocupação ou curiosidade em conhecer a fragilidade do adolescente, que é coisificado. Uma informação que não procura fazer um enquadramento da situação, mínimo que seja. Instrumentaliza-se a tragédia individual em benefício das audiências. O mercado da emoção parece ignorar os riscos sociais. Está naturalmente fora de questão aqui nestas breves observações a proposta de qualquer modelo terapêutico. Cada adolescente tem a sua história individual e o seu percurso. Apenas procuro por em cima da mesa algumas pistas de reflexão. Neste sentido parece-me necessário referir dois conceitos fundamentais: o primeiro é a automutilação, presente no “jogo” da baleia azul: porquê o fascínio de um adolescente pela autodestruição de cortar os lábios com uma lâmina ou dilacerar a sua pele? A automutilação é no entanto um mecanismo de defesa relativamente corrente sem nos darmos conta da sua existência. Importa pois conhecer esse mecanismo. Suponha alguém que nos últimos anos tenha acumulado mal-estar, tanto profissional como na vida privada. A dada altura essa pessoa começou a ter acidentes decorrentes de uma manipulação apressada das facas de cozinha, pequenos golpes. Acontece de igual modo com quedas inabituais mas que se tornaram frequentes. Basta uma movimentação mais brusca, como se, sem consciência disso o corpo tivesse que ser penalizado, por deslocamento. A identificação ao agressor, um outro mecanismo de defesa, poderia contribuir para uma melhor compreensão do nosso caso. Suponha-se uma criança que tem a fobia dos cães. Surpreendida por um doberman num descampado, ela põe-se instintivamente a quatro patas em frente dele e começa a ladrar, isto é, identifica-se ao animal para combater o mal estar da sua própria ansiedade! Para além da tentação do abismo, outras pistas de reflexão poderiam ser apontadas. Para além de Melania Klein, a “pulsão de morte” de Sigmund Freud é uma delas, um tema largamente trabalhado pelo fundador da Psicanálise.

António Branquinho Pequeno