Não há fome que não dê em fartura

Depois de anos a seco, os clubes e associações culturais do concelho já passaram a receber apoios da Câmara de Santarém. Esta terça-feira foram assinados os protocolos de financiamento aos clubes, que vão receber cerca de 200 mil euros. E até já há dinheiro para o Festival internacional de folclore e para o Festival de teatro para a infância e juventude. Isto já para não falar da forma pródiga como o Município anda a espalhar alcatrão pelas ruas da cidade e das freguesias. Já este fim de semana, a União das Freguesias de Achete, Póvoa de Santarém e Azoia de Baixo viu finalmente, preto no branco, o apoio para a construção do há muito ansiado campo polidesportivo em Achete. A partir de agora, já se vê, vai ser uma espécie de bodo aos pobres. Valem-nos, ao menos, os anos de eleições…