Martinho da Silva com nome de rua em Santarém

Quinze anos depois da deliberação camarária, o Dr. Joaquim Martinho da Silva vai ter nome de rua em Santarém. É já no próximo sábado, dia 20, às 14h45, que será descerrada uma placa toponímica em São Domingos, com o nome do conhecido jurista e historiador. A rua em causa estabelece a ligação entre as Avenidas Marquês de Pombal e Carlos Abreu. Na ocasião, será distribuído um opúsculo com a biografia do homenageado da autoria de José Miguel Noras, intitulado “Joaquim Martinho da Silva – Resumo de um Vida”. O discurso laudatório estará a cargo do Professor Jorge Justino, presidente do Politécnico de Santarém, a que Santos Martinho está ligado desde 2014, altura em que recebeu a Medalha de Ouro deste estabelecimento de ensino superior. A cerimónia será presidida pelo presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves.

A deliberação que sustenta esta homenagem foi tomada, por unanimidade, há quase 15 anos, em reunião camarária de 28 de Outubro de 2002. Recorde-se que este jornal conferiu em Novembro 2004 o “troféu Carreira” ao Dr. Joaquim Martinho da Silva. Onze anos depois, o decano dos advogados desta cidade viria a ser distinguido com as Medalhas de Ouro dos municípios de Santarém, onde vive, e de Alcanena, em cujo concelho nasceu a 8 de Abril e 1931.