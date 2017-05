Da Cidade Esquecida – Por mais um dinar de ouro

Infiéis são os outros. Eles, não nós. Fiéis somos nós. Tudo o que não seja nós, são eles. Foi assim que durante séculos se ensinou, a crianças e adultos, a destrinça entre o bom, o mau, e o vilão (judeu, árabe, cigano etc.).Conhecem o filme, é claro. Aquele em que Clint Eastwood faz de bom contra dois patifes. Três bons sacanas, no fim de contas, sob a música imponderável do Morricone. Por cá a música foi outra. Começada na escolástica; reforçada em Trento; redigida no palácio da inquisição; interpretada na fogueira pelos “infiéis” durante séculos; dirigida por domínicos e jesuítas; reciclada no Estado-Novo; orquestrada pela pide; acolitada hoje pela Opus Dei, da política à informação, às escolas, investigadores, teólogos e tutti quanti. Exagero? Na verdade a cantiga mudou muito. Eles já não são os “carrascos de cristo”; o “vós (judeus), tendes por pai o diabo” (cf.in cap.VIII,v.44, do evangelho de S.João); o “sarraceno infiel”; o “ateu condenado ao inferno” etc. Agora reina a amnésia dirigida, a fé que move montanhas (de dinheiro), as pontes calculistas sobre o fosso das diferenças, a iliteracia científica, a memória humana entregue às desvergonhas dos chips electrónicos. Só que, algaraviava o moçárabe, “por baixo do saal há al”. Basta vê-lo no crescimento do fascismo mundial, muito à conta da moderna “invasão dos bárbaros”, a que conduziu o domínio das religiões sobre o Estado. Por cá, juram-nos, somos laicos. Fundamentalistas são eles. Nós, os bons, descendemos da razão e das luzes. Somos plurais. Se o governo das esquerdas decretou um feriado para a nação ajoelhar aos pés do homem-de-branco, isso é apenas um detalhe. Olhemos, por exemplo, Santarém, a cidade romana, árabe, visigótica, cristã, republicana, agnóstica etc. Repare-se na estatuária. No desfasamento entre a representação católica de santos, bispos, padres, freiras, frades, e a mesma dedicada a elementos de outras religiões; a republicanos primevos; ao teatro, música, poesia etc. Compulsem-se estudos, antropologias, ensaios, exposições, palestras, e compare-se. Muito bem, dirá o leitor honrado, mas a que vêm cá os dinares do título? Dinar é moeda árabe arcaica, corruptela do latino nome que deu o nosso dinheiro (aos bancos). Foi encontrado um, em ouro, naquelas barreiras a desabar há séculos para a Ribeira, as quais, dizem, serão sustidas em breve. Tais barreiras mereceram dos muçulmanos hereges obras de engenharia para drenagem das águas, como sejam socalcos, fontes, túneis em tijoleira, a maioria enterrados por restauros antigos. Quem sabe se num não estará o tesouro perdido de Abzechri, o último governador? Mesmo que esteja (e, em parte, está), é sabido que ninguém vai aproveitar as obras previstas para descobrir quinquilharias de infiéis. O certo será os responsáveis culturais nem saberem disto, pois nada os obriga a saberem mais do que aquilo que é correcto saber. E quanto à poesia recôndita dessas cidades esquecidas, salvo honrosas excepções recentes, o melhor é fingir que nunca existiu, ou que não conta para a história “científica”, nem para o prazer da gente culta que, por enquanto, e antes da próxima idade das trevas à luz das velas, ainda a lembra.

Mário Rui Silvestre