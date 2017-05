Patinagem do HC Santarém alcança 2.º lugar em Coimbra

Realizou-se nos dias 13 e 14 de maio, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia em Coimbra a edição de 2017 da Taça de Portugal em Patinagem Artística, numa organização conjunta da Associação de Patinagem de Coimbra e da Federação Portuguesa de Patinagem. Participaram 21 clubes nacionais, incluindo o Hóquei Clube de Santarém (HCS), presente com uma equipa de 5 atletas. No que toca a resultados destaca-se o 2º lugar do atleta João Reis no escalão de cadetes e o 7º lugar de Margarida Reis no escalão de juvenis, tendo o HCS obtido um 12º lugar, entre os 21 clubes participantes a competição.