Santarém – Parque aquático ampliado em 1.500 m2 já para este Verão

A empresa municipal Viver Santarém está a realizar uma série de melhoramentos no parque aquático municipal, que vão desde a ampliação do espaço útil do parque em 1.500 m2 e requalificação de planos de água. A Piscina Infantil está a ser remodelada com a ampliação do seu plano de água, passando dos 60m2 de plano de água para 140m2. Esta ampliação implicou a renovação integral do revestimento, assim como a substituição do sistema de recirculação e filtragem. A Piscina Recreativa também está a ser requalificada. “Para além destes melhoramentos, já se encontram em andamento todos os trabalhos necessários para assegurar a abertura deste Parque Aquático no próximo dia 01 de junho, com a garantia de podermos oferecer a todos os que nos visitam uma substancial melhoria da qualidade dos nossos serviços”, refere a empresa em nota à imprensa.