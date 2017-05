Reverence Festival com entradas livres para moradores da Ribeira de Santarém

A organização do Festival Reverence anunciou esta semana que vai ter entradas gratuitas para todos os residentes na Ribeira de santarém e descontos nos bilhetes para os residen tes nos concelhos de Santarém e do Cartaxo.

A 4ª edição do Reverence vai realizar-se nos dias 8 e 9 de Setembro, naquela que a organização descreve como “a idílica zona do Parque da Ribeira de Santarém, localizado nas margens do Rio Tejo, no Ribatejo, e pretende ser novamente uma enormíssima celebração do melhor que a música underground tem para oferecer”.

A organização do Festival salienta que “o recinto situa-se a cinco minutos a pé da estação de comboios, no coração do charme rústico da cidade velha, entre o rio e os campos de cultivo, acrescendo em 2017 a excelente oferta hoteleira e gastronómica da cidade e, também, um parque de campismo gratuito”.

As três primeiras edições do Reverence consagraram o festival como um evento de peregrinação obrigatória para os fãs de psych, stoner, heavy e indie de todo o mundo, afirmando-se como um ponto de paragem obrigatória para todos os melómanos que querem desfrutar de algo um pouco diferente. Em apenas três anos, este certame com uma identidade muito própria trouxe mais de 200 artistas ao Ribatejo, incluindo mais de 70 bandas internacionais estreantes em Portugal, algo único no panorama musical.

Este ano, o REVERENCE conta, pela primeira vez, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém e contará novamente com um manancial impressionante de rock underground.

Os primeiros nomes em cartaz serão anunciados a 31 de Maio.