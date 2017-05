Natação – Clube de Rio Maior sobe ao pódio no torneio nadador completo

O tradicional Torneio Distrital Nadador Completo – Categorias decorreu no passado fim-de-semana, dias 6 e 7, nas Piscinas Municipais de Torres Novas, com a participação de 156 atletas em Categorias e de 138 atletas em cadetes. Em categorias, a classificação resulta do somatório dos pontos FINA nas provas de 100 metros livres, bruços, costas e mariposa e 200 metros estilos, por escalão. Neste Torneio, o Clube de Natação de Rio Maior participou com 22 nadadores, 19 nas Categorias e 3 em Cadetes, que foram acompanhados pelo treinador Guilherme Sá.

São de destacar os pódios obtidos: Beatriz Reis venceu em Infantis B com 1757 pontos, tendo feito 1º lugar nos 100m costas, 100m bruços e 200m estilos e 2º nos 100m livres (2ª melhor performance feminina do seu escalão) e 100m mariposa; Carina Alves subiu ao pódio em 1º lugar em Infantis A com 2020 pontos, venceu os 100m livres (melhor performance feminina do seu escalão), 100m costas e os 200m estilos e foi 2ª nos 100m bruços; Cátia Agostinho subiu ao pódio em 2º lugar em Juvenil A com 2156 pontos, tendo-se destacado nas provas de 100m bruços (1º), 100m mariposa (2º), 200m estilos (2º) e 100m costas (3º); Martim Carvalho alcançou o 2º lugar em Infantis B com 1288 pontos e destacou-se nas provas de 100m costas (1º), 100m mariposa (2º) e 200m estilos (3º) e Ana Beatriz Rodrigues alcançou o 3º lugar em Juvenis A, tendo vencido a prova de 100m costas e ficado em 2º nos 100m livres e em 4º nos 100m mariposa e nos 200m estilos.

Na categoria de Cadetes, o nadador Ricardo Gaboleiro venceu o escalão A com o 1º lugar nos 200m livres (melhor performance masculina), nos 200m estilos e nos 50m mariposa e o 2º nos 100m costas e um total de 1187 pontos. No mesmo escalão, o nadador Guilherme Gaboleiro alcançou o 3º lugar com 1076 pontos e dois 1.ºs lugares nos 100m mariposa e nos 50m bruços e dois 3.ºs nos 200m estilos e nos 200m livres. No escalão B-11 anos, o nadador Eduardo Binyas venceu as 4 provas – 100m livres (melhor performance do escalão), 100m estilos, 50m costas e 50m mariposa – alcançando um total de 905 pontos FINA.