Leal Lopes -“Santarém esteve na origem do Serviço Nacional de Saúde”

Já trabalhou com 16 governos e 12 ministros da saúde, mas o que mais o marcou foi António Arnault, com qual fez parte do grupo fundador do Sistema Nacional de Saúde.

Economista e especialista em administração económica e financeira da Saúde, António Leal Lopes foi o orador da conferência “O Estado Social e o Futuro do Serviço Nacional de Saúde”, organizada pelo Rotary Clube de Santarém.

“É das pessoas em Portugal que mais interveio e mais conhece esta área, é atualmente consultor do Governo, e recebeu recentemente a medalha de ouro do Ministério, aquando da celebração do dia mundial da saúde”, afirmou Armando Rosa, presidente do RCS e amigo do palestrante que foi seu colega de liceu em Santarém.

António Leal Lopes fez parte do grupo de trabalho que, sob a coordenação de António Arnault, concebeu o projeto de lei que fundou o SNS – Serviço Nacional de Saúde, e que integrou ainda os nomes de Mário Mendes, António Gonçalves Ferreira (ambos falecidos), José Miguel Bezerra.

Natural de Pernes, fez o Liceu em Santarém, licenciou-se em Economia em 1973, e logo no ano seguinte foi empossado pelo MFA – Movimento das Forças Armadas, como primeiro presidente da Caixa de Previdência do Distrito de Santarém. “Como ribatejano, orgulho-me de ter impulsionado a discussão desse grande projeto do SNS, honrando a confiança que me foi depositada aos 26 anos de idade, ao receber a investidura das mãos do Capitão de Abril Joaquim Correia Bernardo”, disse Leal Lopes.

“A cidade de Santarém, para além de ter sido associada, justa e diretamente, ao golpe militar que derrubou a ditadura fascista, a 25 de Abril de 1974, ficou indissociavelmente ligada também ao projeto de construção do SNS, um acontecimento histórico – vivido há 42 anos – que deve constituir verdadeiro motivo de orgulho para todos os sclabitanos e ribatejanos”, declarou o economista. “A Caixa de Previdência de Santarém era a universidade da Segurança Social na altura”, afirmou Leal Lopes.

Considera a assinatura do célebre despacho Arnault, de 28/7/1978, como o documento fundador do SNS, no qual se garantiu cobertura universal de cuidados de saúde, nos postos médicos das Caixas de Previdência, a todos os cidadãos, independentemente da existência de vínculo contributivo ao sistema. “A inteligência, o Iluminismo e a telúrica vontade política de António Arnault foram as virtudes absolutamente determinantes para a criação do SNS”, afirma Leal Lopes. E com os resultados extraordinários que se conhecem: “a esperança média de vida passou de 63 para 78 anos para os homens e de 66 para 83,2 anos para as mulheres portuguesas; a mortalidade infantil baixou de 77 mortes por cada mil nados vivos para 2,9 mortes por cada mil crianças, em 2015, número que coloca Portugal à frente de países como o Reino Unido, a Alemanha e a Dinamarca; as pandemias foram eliminadas com o plano nacional de vacinação; temos médicos, enfermeiros e outros profissionais considerados de nível de formação excelente…

Quanto à sustentabilidade do SNS, António Leal Lopes considera que “sem Estado Social não há segurança social, educação, nem serviço nacional de saúde”. Para Leal Lopes, há quatro grandes problemas que se colocam no futuro próximo: o aparecimento de novas doenças chamadas de civilização ou malditas, o envelhecimento populacional, o progresso tecnológico que coloca grandes exigências de investimento; e a questão central que é o financiamento do sistema.

Atualmente, o SNS custa 4,7% do PIB – cerca de 8 mil milhões de euros, ou o equivalente aos custos da dívida pública – mas, segundo Leal Costa, são necessários mais 1,8 mil milhões de euros.

Defende a necessidade de valorizar os profissionais do SNS, de integrar as carreiras hospitalares, privilegiando a exclusividade de funções, para eliminar os conflitos de interesses entre o público e o privado.

“Sem crescimento económico não há Estado Social”, conclui António Leal Lopes, considerando indispensável assegurar as condições que garantam um crescimento económico para níveis de 2,5 a 3% ao ano, através de reformas estruturais.