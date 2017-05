Jovens com Diabetes organizam Torneio de Futsal em Santarém

A equipa DiabPT United, da qual fazem parte membros do Núcleo Jovem da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (NJA) e da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP) e do, irá participar no torneio de futsal no dia 20 de maio, entre as 10h00 e as 17h30, no Pavilhão da Escola Prática de Cavalaria (Praça do Município de Santarém).

Com o apoio da Diabetes Str, o torneio tem como objetivo a preparação da equipa DiabPT United para a representação portuguesa no Campeonato Europeu de Futsal para pessoas com Diabetes (DiaEuro 2017). Em campo vão competir quatro equipas: DiabPT United, Cruz de Cristo Futebol Clube, GDB/Serviroad e Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio.

Bruno Fuzeiro, treinador da equipa DiabPT United refere: “com este torneio pretendemos mostrar que a diabetes é uma realidade comum e que qualquer pessoa que a tenha pode e deve praticar desporto com regularidade. Estamos muito confiantes para o Campeonato Europeu de Futsal e com grandes expectativas para o resultado deste ano”.

Para Alexandre Silva, responsável pela Diabetes Str: “iniciativas como esta são importantes, não só, para juntar e dinamizar as equipas de Santarém, como também para desmistificar a diabetes e as suas consequências. Temos todos os ingredientes para um dia bem passado e de apoio à equipa que representará o nosso país além fronteiras”.

A DiabPT United irá participar no Campeonato Europeu de Futsal de Pessoas com Diabetes – DiaEuro 2017, a decorrer em Bucareste de 16 a 23 de Julho. Saiba mais informações e acompanhe a equipa em www.facebook.com/diabptunited.