CASA realiza sessões de mediação, conciliação e Julgamentos Arbitrais de processos em Santarém

O CASA – Centro de Arbitragem do Sector Automóvel de Lisboa vai realizar em Santarém uma sessão de mediação de conflitos no âmbito de um processo de reclamação, envolvendo munícipes do Concelho, no próximo dia 19 de maio, às 10h30.

Esta iniciativa, está inserida no âmbito do protocolo de parceria entre o NIAC – Núcleo de Informação Autárquico ao Consumidor da Câmara de Santarém e o Centro de Arbitragem do Sector Automóvel, que permite promover, de modo institucionalizado, a resolução de litígios decorrentes da prestação de serviços de assistência, manutenção e reparação automóvel; da revenda de combustíveis, óleos e lubrificantes; da compra e venda de veículos novos e usados; da compra e venda de peças, órgãos ou quaisquer outros materiais destinados a serem aplicados em veículos automóveis e dos litígios decorrentes dos serviços prestados por empresas de parques de estacionamento, através da mediação, conciliação e arbitragem.