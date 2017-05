2.ª divisão distrital – Moçarriense garante subida de divisão

A luta pelo título da 2.ª divisão distrital está cada vez mais ao rubro, e a dança de cadeiras no terceiro lugar também não está menos entusiasmante. Mas para já, só o Moçarriense tem o futuro definido: 1.ª divisão na próxima época.

futebol Havia alguma expectativa na recepção do Moçarriense ao Ferreira do Zêzere, uma vez que a equipa de Rui Bugalhão tinha, na jornada anterior, sido a primeira a bater o União Abrantina dez jornadas depois só a saber vencer e, como se provou nesse jogo, os melhores também caem. Mas a equipa de Diogo Ferreira não deixou a fama de ser imbatível em casa por mãos alheias e venceu por 2-1, com os golos de Belbute e Tiago Martinho. Assumiu a liderança e atirou o Ferreira do Zêzere para fora da zona de promoção. O Moçarriense é a primeira equipa a ficar matematicamente apurada, uma vez que o terceiro e o quarto lugar ainda se vão defrontar e algum deles vai perder pontos (ou perdem os dois em caso de empate). Aí está o carimbo para o regresso à 1.ª divisão distrital, uma época depois da descida.

Outra equipa que desceu o ano passado também já está praticamente de regresso à companhia dos grandes; o União Abrantina precisa só de mais três pontinhos (ou nem tanto, conforme os resultados alheios) quando ainda faltam três jogos. Mas a equipa de Seninho teve nesta semana o segundo percalço e abandonou pela primeira vez a liderança graças à cedência de um empate à equipa com menor desempenho neste campeonato, o Atalaiense. Diogo Barrocas, mais uma vez, marcou para os azuis, enquanto Cadete somou o golo dos axadrezados.

Portanto, apenas o terceiro lugar, que também dá direito à subida, está por atribuir. Com o União de Santarém e o Atalaiense fora da corrida, a disputa é entre o Marinhais e o Ferreira do Zêzere. Os de Marinhais aproveitaram a derrota dos ferreirenses para regressar ao pódio. Mauro, Batata e Xarola marcaram os três golos frente ao União, que voltou a ser derrotado. Ao intervalo estava empatado 2-2, com os golos escalabitanos a serem marcados por David e Rodrigo Nobre.

Faltam três jornadas e no próximo domingo teremos duas grandes jogatanas em que muito mais ficar já decidido: Moçarriense-U. Abrantina (ficou 3-1 em Abrantes) quanto à luta pelo título e o Ferreira do Zêzere-Marinhais quanto à luta pelo terceiro lugar. O União de Santarém volta a jogar em casa, com o Atalaiense.