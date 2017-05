A UE no Ribatejo: quantos exemplos consegue encontrar?

Vários são os projetos que recebem financiamento da política regional da União Europeia (UE) e um dos instrumentos que diariamente faz a diferença em cada uma das nossas regiões, mais concretamente no Ribatejo, são os vários fundos estruturais e de investimento que, completados por programas como o Horizonte 2020 e o Plano de Investimento para a Europa, investem em projetos que transversalmente contribuem para o crescimento económico sustentável e uma sociedade cada vez mais justa e solidária. Porque a UE não são os edifícios em Bruxelas, nem documentos abstratos. A UE faz parte da nossa vida, está presente nas nossas escolas, hospitais e museus, no conhecimento que criamos, nas empresas que inovam e empregam, nos programas de formação ao longo da vida; todos os dias.

Mais ainda, uma vez que a UE está bem presente na vida dos ribatejanos, mas nem sempre de forma visível e reconhecida, a Comissão Europeia convida todos a encontrarem exemplos que comprovem o quanto está “A Europa na Minha Região” (“Europe in my region”). E podem participar de quatro formas diferentes para descobrir e dar a conhecer mais sobre os inúmeros projetos apoiados pela UE nesta região: jornadas de portas abertas de projetos, uma caça ao tesouro (2 de maio a 14 de junho), um concurso de fotografia e um concurso de blogues (os dois últimos decorrem até 28 de agosto).

Abrem-se oportunidades para o público visitar projetos, perceber o impacto nas suas vidas, podendo depois partilhar a sua experiência e, assim, fortalecer a consciência de todos os cidadãos para o impacto e vantagens do apoio dos fundos europeus. E como estes têm contribuído de forma clara para uma melhor qualidade de vida de todos os cidadãos, reduzindo as disparidades entre as regiões europeias.

Se compararmos o Portugal de 1986 (data da adesão à CEE) ao país de hoje, a melhoria é exponencial em áreas tão determinantes como a mortalidade Infantil, o analfabetismo, o abastecimento de água potável ou as acessibilidades. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer, cada vez mais virado para a sociedade do conhecimento, para a tecnologia, a sustentabilidade, a cidadania e a inovação.

Ao longo dos anos, centenas de milhares de projetos por toda a UE beneficiaram de investimento através dos programas da política regional. O seu principal objetivo passa por estimular o crescimento económico de todas as regiões e, de forma solidária e ativa, presta mais apoio às menos desenvolvidas. Portugal foi e continua a ser um dos países que mais beneficia dos vários Fundos Europeus Estruturais e de Investimento da União Europeia. Estes fundos da UE abraçam projetos por todo o país e abrangem muitos setores: desde as estradas à extensão de linhas de metro, escolas, hospitais, museus, piscinas e outros equipamentos desportivos, redes de banda larga, unidades fabris, estimulo à investigação e à empregabilidade… e a lista continua. Podemos afirmar, assim, que todos os portugueses interagem com e usufruem de projetos financiados por fundos europeus no seu dia-a-dia. Descubra e partilhe alguns perto de si. Porque a Europa é parte do seu Ribatejo.

Sofia Colares Alves – Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal

Como participar?

Jornadas de portas abertas de projetos: existem 19 iniciativas em Portugal. Estas consistem numa sessão pública sobre dado projeto em certas regiões – Norte, Centro, Litoral e Lisboa e Vale do Tejo.

Descubra qual a sessão mais próxima da sua região através do seguinte link: http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/communication/euinmyregion/#events

Caça ao tesouro: Consiste num jogo online em que tem de identificar o número de países representados numa imagem e dar a sua resposta na Internet através do seguinte link: http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/communication/euinmyregion/projecthunt/

Concurso de fotografia: Consiste na partilha de fotos em que demonstre como os investimentos da UE estão a ser utilizados onde quer que viva, trabalhe ou viaje. O prémio consiste Ganhar numa viagem dupla a Bruxelas e na participação num workshop de fotografia em Outubro de 2017. Participação através da página de Facebook da European Commission:

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/

Concurso de blogues: Até 27 de junho, escreva uma publicação num blogue, em qualquer língua, sobre qualquer projeto financiado pela UE e poderá ser um dos quatro vencedores convidados para a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios em outubro de 2017.

http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/communication/euinmyregion/blogging/

Para mais informações:

Campanha Europe in My Region 2017: http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/communication/euinmyregion/#events

Política Regional em cada país: http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/