O Centro Cultural Regional de Santarém preparou para o próximo domingo, dia 21 de maio às 16 horas um Workshop de Introdução à Improvisação, com o Professor Alexandre Bento da Associação “Músicos Associados – Escola de Jazz e Música Moderna”, no Fórum Mário Viegas, com destino a estudantes de música e músicos amadores de todas as idades.

Serão desenvolvidos conceitos rítmicos e melódicos essenciais na música moderna com o Professor Alexandre Bento da Associação, guitarrista , Diploma em arranjos/orquestração pelo Taller de Musics de Barcelona, leciona atualmente as disciplinas de guitarra jazz e formação musical na JBJazz., lecionou Harmonia e Combo na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal.

Iniciou os estudos em 1986 na Academia de Amadores de Música e Hot Clube de Portugal.

Em Barcelona teve como professores José Luis Gamez, Eladio Reinon, Ramon Cardo, Zé Eduardo, Laurent Filpe.

Frequentou Workshops e Seminários com Tommy Halferty, Emanuel Nunes, John Abercrombie, Frank Tiberi, Scott Wedholt, Jonathan Kreisberg, Doug Weiss e Bob Gulotti… Seminários na Suiça-1987 e Hungria-1988 com Daniel Weissberg e Ernie Wilkins. Em Barcelona participou também em Workshops com Álvaro Is, Steve Brown e Louis Stewart. Alex Bento Sextet, atuou no Festival de Jazz de Barcelona/Ciutat Vella em 1991.

Integrou a banda residente do concurso “Tal Pai tal Filho”, RTP 1. Compôs as bandas sonoras de “O regresso do guerreiro” e “The shadow of the garden” .

Como guitarrista trabalhou com músicos e artistas de diversas áreas como Mário Gramaço, Paula Oliveira, Henry Sousa, Gorka Benitez, René Dossin, Ulrik Bencard, Patrick Felices, João Melo – Fúria do Açúcar, Filipe Santos, Padre José Luis Borga.

Integrou e gravou na área da música tradicional. e atua regularmente no “Jazz Café Trio”.