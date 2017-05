Samora Correia – Identificados por furto de metais

O Posto Territorial de Samora Correia, identificou no dia 12 de maio, seis indivíduos com idades entre os 17 e 28 anos, por suspeita de furto de metais não preciosos.

Os militares dos Postos Territoriais de Samora Correia e Benavente, alertados para a ocorrência de um furto no interior de um armazém devoluto, em Samora Correia, deslocaram-se de imediato ao local, tendo conseguido abordar e identificar seis indivíduos por serem suspeitos de furto de metais, tendo sido apreendido diverso material não precioso e quatro bicicletas utilizadas no transporte dos bens furtados.

Os mesmos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.