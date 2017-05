Maiojovem – II Encontro de Coros de Jovens de Santarém

O “II Encontro de Coros de Jovens – Maiojovem”, organizado pelo Conservatório de Música de Santarém, tem início marcado para as 17h do dia 20 de maio e terá lugar no Convento de Santa Clara, em Santarém, com entrada livre.

O evento contará com a participação de quatro Coros, a saber: “Cantar Nosso” – Coro Juvenil da Golegã, “Eborae Musica” – Coro do Conservatório Regional de Évora, Pequenos Cantores da Schola Cantorum da Catedral de Santarém e Coro de Jovens do Conservatório de Música de Santarém, os quais irão atuar individualmente e também, em conjunto.