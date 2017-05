Exposição “O voo da andorinha”

A exposição estará patente de 12 a 21 de Maio no piso 1 do W Shopping, no âmbito do projeto “INcluir – OficiNas para todos e para cada um” irá decorrer uma exposição de desenho e pintura em que os alunos mostram os seus dotes e que comprovam como “O voo da andorinha” é já uma realidade que tem asas, asas que voam.

Este projeto é promovido pelo Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santarém com o apoio da Fundação EDP, desenvolvido em parceria com a Direção Geral de Saúde, Câmara Municipal de Santarém, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém, Centro Cultural Regional de Santarém e pelo W Shopping de Santarém.

O projeto “INcluir – OficiNas para todos e para cada um” é direcionado para a inclusão de todos na comunidade, trata-se de um projeto que acolhe as diferenças e promove a interação entre cidadãos, ou seja, é o princípio para combater a exclusão social. As pessoas com Doenças Mentais estão em situação de carência, exclusão social e são com frequência confrontadas com o estigma e preconceito, aumentando a exclusão social, afetando os aspetos familiares, laborais, sociais, afetivos e relacionais.

O “Diagnóstico Social” do Município de Santarém, elaborado pelo Conselho Local de Ação Social (CLAS) identifica este eixo como um dos problemas do território municipal, sobre o qual é necessário atuar. O Projeto, alicerçado na criação de “oficinas artísticas”, é da responsabilidade do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santarém, e tem como objectivos proporcionar um ambiente de criatividade, partilha, crescimento pessoal, mediado pela Arte, através da aquisição de competências técnicas da Pintura, Escultura e Desenho. Funcionará em regime de grupo aberto, 4 horas/semana, em parceria com especialistas nestas expressões artísticas.